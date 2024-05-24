Manchester United ile Manchester City, FA Cup finalinde karşı karşıya gelecek - Son Dakika
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Spor

Manchester United ile Manchester City, FA Cup finalinde karşı karşıya gelecek

Manchester United ile Manchester City, FA Cup finalinde karşı karşıya gelecek

İngiltere Premier Lig şampiyonu Manchester City ile sezon boyunca dalgalı bir performans sergileyen Manchester United, yarın Wembley Stadı'nda FA Cup finalinde karşı karşıya gelecek. Mücadele TSİ 17.00'de başlayacak ve Tivibu Spor 1'den canlı olarak yayınlanacak. Manchester United 12 kez, Manchester City ise 7 kez FA Cup'ı kazanma başarısı gösterdi.

24.05.2024 09:55
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İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) finalindeki Manchester derbisi yarın yapılacak.

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğa ulaşan Manchester City ile sezon boyunca inişli çıkışlı performans sergileyen Manchester United, finalde kozlarını paylaşacak.

Wembley Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 17.00'de başlayacak ve Tivibu Spor 1'den canlı yayınlanacak.

Manchester United 12, Manchester City ise 7 kez kazandı

FA Cup'ı Manchester United 12 kez kazanırken bu kupayı en son 2015-2016 sezonunda havaya kaldırma başarısı gösterdi.

Manchester City ise FA Cup'ı 7 kez müzesine götürürken geçen sezon da bu kupayı kazanmıştı.

Kaynak: AA

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