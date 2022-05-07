Manchester United rezil oldu! Ronaldo ve arkadaşları Şampiyonlar Lige gitme şanslarını yitirdi - Son Dakika
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Manchester United rezil oldu! Ronaldo ve arkadaşları Şampiyonlar Lige gitme şanslarını yitirdi

07.05.2022 23:16

Premier Lig'in 36. haftasında Brighton Albion'a deplasmanda 4-0 yenilen Manchester United, 41 yıl sonra ilk kez üst üste 5 kez deplasman yenilgisi alarak Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını yitirdi.

Brighton Albion ile Manchester United, Premier Lig'in 36. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 4-0 kaybeden Kırmızı Şeytanlar, 41 yıl sonra ilki yaşadı.

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Brighton'a galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Moses Caicedo, 49. dakikada Marc Cucurella, 60. dakikada Leandro Trossard kaydetti. Mücadeleyi 4-0 kaybeden Manchester United, 41 yıl sonra ilk kez üst üste 5 deplasman maçında puan alamadı ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme şansını kaybetti.

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