Manchester United rezil oldu! Ronaldo ve arkadaşları Şampiyonlar Lige gitme şanslarını yitirdi - Son Dakika

Brighton Albion ile Manchester United, Premier Lig'in 36. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 4-0 kaybeden Kırmızı Şeytanlar, 41 yıl sonra ilki yaşadı.
Brighton'a galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Moses Caicedo, 49. dakikada Marc Cucurella, 60. dakikada Leandro Trossard kaydetti. Mücadeleyi 4-0 kaybeden Manchester United, 41 yıl sonra ilk kez üst üste 5 deplasman maçında puan alamadı ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme şansını kaybetti.
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