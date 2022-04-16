Manchester United, Ronaldo'nun golleriyle kazandı - Son Dakika
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Manchester United, Ronaldo'nun golleriyle kazandı

16.04.2022 19:05
Manchester United, Ronaldo'nun golleriyle kazandı

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, konuk ettiği Norwich City'yi 3-2 yendi.

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, konuk ettiği Norwich City'yi 3-2 yendi.

Ligin 33. haftasının öne çıkan maçında Old Trafford Stadı'nda Norwich City'yi ağırlayan Manchester United, karşılaşmaya hızlı başladı. Ev sahibi ekip, 7 ve 32. dakikalarda Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun golleriyle 2-0 öne geçti.

Konuk takım, 45+1. dakikada Kieran Dowell'in ağları sarsmasıyla ilk yarı sonunda farkı 1'e indirirken, 52. dakikada Teemu Pukki'nin golüyle skoru 2-2'ye getirdi.

Sahneye bir kez daha çıkan Ronaldo, 76. dakikada attığı golle "hat-trick" yaparak United'ı 3-2 öne geçirdi ve karşılaşma bu skorla sona erdi.

Arsenal ile Tottenham kaybetti

Premier Lig'de Arsenal, Southampton deplasmanında 1-0 yenilerek maçtan puansız ayrıldı. Southampton'ın tek golünü, 44. dakikada Jan Bednarek kaydetti.

Tottenham ise konuk ettiği Brighton and Hove Albion'a 90. dakikada Leandro Trossard'ın golüyle 1-0 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'ne kalma olasılığını tehlikeye attı.

Bu sonuçların ardından ligde 57 puanlı Tottenham dördüncü, 54 puanlı takımlardan Manchester United beşinci, Arsenal (bir maç eksiğiyle) altıncı sırada yer aldı.

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İngiltere Premier Lig, Manchester United, Premier Lig, Arsenal FC, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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