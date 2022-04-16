Manchester United, Ronaldo'nun golleriyle kazandı - Son Dakika

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, konuk ettiği Norwich City'yi 3-2 yendi.
Ligin 33. haftasının öne çıkan maçında Old Trafford Stadı'nda Norwich City'yi ağırlayan Manchester United, karşılaşmaya hızlı başladı. Ev sahibi ekip, 7 ve 32. dakikalarda Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun golleriyle 2-0 öne geçti.
Konuk takım, 45+1. dakikada Kieran Dowell'in ağları sarsmasıyla ilk yarı sonunda farkı 1'e indirirken, 52. dakikada Teemu Pukki'nin golüyle skoru 2-2'ye getirdi.
Sahneye bir kez daha çıkan Ronaldo, 76. dakikada attığı golle "hat-trick" yaparak United'ı 3-2 öne geçirdi ve karşılaşma bu skorla sona erdi.
Arsenal ile Tottenham kaybetti
Premier Lig'de Arsenal, Southampton deplasmanında 1-0 yenilerek maçtan puansız ayrıldı. Southampton'ın tek golünü, 44. dakikada Jan Bednarek kaydetti.
Tottenham ise konuk ettiği Brighton and Hove Albion'a 90. dakikada Leandro Trossard'ın golüyle 1-0 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'ne kalma olasılığını tehlikeye attı.
Bu sonuçların ardından ligde 57 puanlı Tottenham dördüncü, 54 puanlı takımlardan Manchester United beşinci, Arsenal (bir maç eksiğiyle) altıncı sırada yer aldı.
Kaynak: AA
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