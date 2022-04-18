Manchester Unitedlı Bruno Fernandes trafik kazası geçirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Manchester Unitedlı Bruno Fernandes trafik kazası geçirdi

18.04.2022 15:32
Manchester Unitedlı Bruno Fernandes trafik kazası geçirdi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın yıldız oyuncusu Bruno Fernandes, trafik kazası geçirdi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın yıldız oyuncusu Bruno Fernandes, trafik kazası geçirdi.

İngiltere basınında yer alan haberlerde, sabah antrenmanına gittiği sırada trafik kazası geçiren Portekizli futbolcunun aracında maddi hasar meydana geldiği, kazada yaralanan olmadığı belirtildi.

Bu sezon ligde 9 gole imza atan 27 yaşındaki oyuncunun, günün son antrenmanına katılması bekleniyor.

Manchester United, ligde ertelenen 30. hafta maçında Liverpool'a yarın TSİ 22.00'de konuk olacak.

YORUMLAR
500
Londra'da başbakanlık ofisinin de bulunduğu Whitehall Caddesi güvenlik gerekçesiyle kapatıldı Londra'da başbakanlık ofisinin de bulunduğu Whitehall Caddesi güvenlik gerekçesiyle kapatıldı İngiltere'de Yüksek Enflasyon Endişesi İngiltere'de Yüksek Enflasyon Endişesi

Manchester United, Bruno Fernandes, England, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Manchester Unitedlı Bruno Fernandes trafik kazası geçirdi - Son Dakika


Son Dakika
15:37 İçlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan da var! Liderlerin yürüyüşlerini taklit eden komedyen sosyal medyada gündem oldu
15:15 HDP'li Semra Güzel her yerde aranıyordu! Paylaşılan fotoğrafta Norveç'te olduğu ortaya çıktı
15:03 Bu kan grubundakiler dikkat! Hastalıklara daha kolay yakalanabilirsiniz
15:02 Çorlu belediyesinde grev krizi! Sendika ile anlaşma sağlanamazsa işçiler grev yapacak
14:59 Galatasaray'da bir devir bitiyor! Avrupa'dan teklif alan Marcao ve Kerem'le yollar ayrılıyor
14:58 Zelenski hiç böyle görülmedi! Yayınladığı video büyük tartışma yaratınca kısa sürede silindi
14:53 Türkiye'nin demir adamı 73 yaşındaki Ali Bıdı, 24 saatte 2 birincilik aldı
14:44 İYİ Partili Yılmaz gençlerin beyin göçünü gözleri dolarak anlattı: Bu çocuklar ne yapsın?
14:38 Üç Kuruş dizisinde bu akşam neler olacak? Kılıç ile Efe arasındaki düelloyu kim kazanacak?
14:35 Yasak Elma yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Doğan ölüyor mu?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2022 15:44:37. #1.13#
SON DAKİKA: Manchester Unitedlı Bruno Fernandes trafik kazası geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement