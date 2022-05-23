Manisa FK'de Levent Eriş dönemi başladı - Son Dakika
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Manisa FK'de Levent Eriş dönemi başladı

23.05.2022 18:06

Spor Toto 1. Lig'de sezonu 49 puanla 9. sırada tamamlayan Manisa FK, teknik direktör Levent Eriş ve futbol direktörü Levent Devrim ile anlaşma sağladı.

Spor Toto 1. Lig'de sezonu 49 puanla 9. sırada tamamlayan Manisa FK, teknik direktör Levent Eriş ve futbol direktörü Levent Devrim ile anlaşma sağladı.

Fikri Bayrıl Tesisleri'nde düzenlenen törende Eriş ve Devrim ile sözleşme imzalandı.

Törene konuşan Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan, Spor Toto 1. Lig'de ilk sezonlarını "genç jenerasyon" olarak tabir edilen teknik direktörlerle geçirdiklerini belirterek, yeni sezonda şehri bilen, şehrin futboluna ve dinamiklerine hakim isimlerle yollarına devam edeceklerini söyledi.

Anlaştıkları iki isimle de geçmişte çalıştıklarını ve birbirlerini iyi tanıdıklarını vurgulayan Aktan, "Yeni teknik direktörümüz Levent Eriş hocamız, bildiğimiz, uzun yıllar beraber paylaşım içinde olduğumuz bir dostumuz. Levent Devrim de bu kulüpte çok önemli noktalara parmak basmış bir isim. Aramızdaki o sevgiyi, o aidiyeti, o coşkuyu ve güveni bütün Manisa'ya yansıtmak istiyoruz." dedi.

Kulüpte futbol direktörü olarak görev alacak Levent Devrim, evi gibi gördüğü bir camiaya dönmenin mutluluğu içinde olduğunu anlatarak, "İki yıllık bir ara verdik. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Bize bu görevi layık gören insanlara çok teşekkür ederim. Çalışacağız. Çok konuşan biri değilim, çalışırım. Çok işimiz var. İnşallah Allah bizi mahcup etmez." diye konuştu.

Teknik direktör Levent Eriş ise Manisa'nın kariyerinden önemli bir yere sahip olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Benim için özel bir yeri olan Manisa'da, bu kulüpte görev yapmak onur. Bana 'Gel." dendiğinde hiçbir zaman konuşulacak kelimenin olmadığı yerdeyim. Bir görev birlikteliği yapacağız. Çok farklı bir sinerji oluşturacağımızı düşünüyorum. Çok değerli bir birliktelik olacak. Bu noktada fikirlerimizi ortaya koyduğumuz takdirde başarı kendiliğinden gelecektir diye düşünüyorum. Biz deneyimimizi, birikimimizi, bugüne kadar olan donanımımızı ortaya koymak için geldik. Evimize geri döndük. O yüzden duygularım bazen fazlalaşıyor. Burası benim için özel bir yer. Burada olmaktan onur duyduğumu bilmenizi istiyorum."

Kulüp başkan vekili Engin Anlı, basın mensuplarının Eriş ve Devrim'in sözleşme süreleriyle ilgili soruya, "Her iki isimle de gönül bağımız var. Bizim aramızda rakamların yeri yok." derken, başkan Aktan da "Rakam ve yılın bir önemi yok. 10 yıl, 5 yıl deriz. Farklı bir şey yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Manisa FK'de Levent Eriş dönemi başladı
Manisa FK'de Levent Eriş dönemi başladı
Manisa FK'de Levent Eriş dönemi başladı
Manisa FK'de Levent Eriş dönemi başladı
Manisa FK'de Levent Eriş dönemi başladı

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Kaynak: AA

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