Manisaspor'un yeni başkanı Ümit Atlı oldu

Bu sezon Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Türk futbolunun efsane takımlarından Manisaspor'da alınan Olağanüstü Kongre, Tarık Almış Spor Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Kongreye katılan 108 üyenin tamamının oyunu alan Ümit Atlı köklü kulübün yeni başkanı oldu.

Kasım ayının başında olağanüstü kongre kararı alınan Manisaspor'da yeni yönetim belirlendi. Bugün 16.00'da Tarık Almış Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen olağanüstü kongreye 195 üyenin 108'i katıldı. Olağanüstü kongreye katılan 108 üyenin oylarının tamamını alan Ümit Atlı kulübün yeni başkanı oldu.

"Özlenen günlere döneceğiz"

Manisaspor'un yeni başkanı Ümit Atlı kongre sonrasında açıklamalarda bulundu. Başkan Atlı, "Öncelikle bu onurlu göreve beni ve yönetim kurulumuzu layık gördüğünüz için sonsuz teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bildiğiniz üzere Murat Yörük ve ekibinin Manisaspor yönetimini bırakma kararı alması üzerine göreve talip olduk ve vakit kaybetmeden çalışmalarımıza başladık. Henüz yönetimi devralmadan transfer ve lisans işlemleri için gerekli olan parayı temin ettik. Kulübümüzün acil ihtiyaçlarını belirleyerek bunlar üzerine yoğunlaştık. Bugünden itibaren ise resmi olarak göreve başlayıp var gücümüzle çalışmaya başlayacağız. Manisaspor'umuzun içinde bulunduğu zor durumu herkesin malumudur. Olağanüstü şartlarda devraldığımız kulübümüzü düzlüğe çıkarmak ve tekrar özlenen günlerine döndürmek ve önemli hedefimizdir." dedi.

Altyapıya önem verilecek

"Başlamış olan altyapı çalışmalarına odaklanarak kendi öz kaynağımızı oluşturmak Manisaspor'umuzun geleceği için son derece önemlidir." diyen Başkan Atlı, "Bunun için gerekli teknik ekip ve tecrübeye sahibiz. Bu sene Bölgesel Amatör Ligde mücadele eden A takımımızı ligde tutmak ise olmazsa olmazımızdır. Genç ama mücadele gücü yüksek bir takımımız var. İnanıyor ve ümit ediyorum ki ligde kalıp önümüzdeki yılın planlamasını daha farklı şartlarda yapabiliriz. Bu zor süreçte ligin başından beri bizi yalnız bırakmayan taraftarımıza şükranlarımı sunuyorum. Onların yanımızda olduğunu bilmek bize ayrı güç veriyor. Biraz daha sabır göstermelerini ve genç arkadaşlardan kurulu takımımızı sonuna kadar desteklemelerini istiyorum. Güneşli, güzel günleri hepimiz çok özledik ve o günler çok yakında doğacak. Kongre öncesi, sırası ve sonrasında yanımızda olan bize güç veren desteklerini esirgemeyen herkese şükranlarımı sunuyorum. Her şey Manisaspor için. Varol Manisaspor" diye konuştu. - MANİSA