Maraton İzmir dünya şampiyonası gibi - Son Dakika
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Maraton İzmir dünya şampiyonası gibi

14.04.2022 11:40
Maraton İzmir dünya şampiyonası gibi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin üçüncüsünü düzenleyeceği uluslararası Maraton İzmir'de farklı ülkelerden 125'i yabancı 500 atlet yarışacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin üçüncüsünü düzenleyeceği uluslararası Maraton İzmir'de farklı ülkelerden 125'i yabancı 500 atlet yarışacak. Maraton İzmir'in startı 17 Nisan Pazar günü verilecek. 10 kilometre yarışında ise 4 bin kişi start çizgisine gelecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 17 Nisan Pazar günü üçüncüsü düzenlenecek 42 kilometrelik Maraton İzmir'e sayılı günler kaldı. Dünya Atletizm Federasyonu tarafından Road Race Label - Uluslararası Yol Yarışı Sertifikası verilen Türkiye'deki en hızlı maraton parkuru Maraton İzmir'de 16 farklı ülkeden 125'i yabancı 500 atlet yarışacak. İran'dan 58, Kenya'dan 36, Etiyopya'dan 8, Almanya'dan 6 atletin katılacağı yarışta KKTC, Ukrayna, Kanada, Kazakistan, Bulgaristan, İtalya, Japonya, Çekya, İngiltere, Tacikistan, Fas'tan atletler de koşacak.

Dünyaca ünlü atletler İzmir'de

Dünya Şampiyonası ve Olimpiyat finalisti, Afrika Şampiyonu, Dünya Yarı Maraton Şampiyonu Kenyalı Paul Koech, Olimpiyat finalisti ve Dünya Şampiyonası finalisti Yenew Alamirew, Nantes Maratonu birincisi Etiyopyalı Emily Jepkoech ve 2021 NKolay İstanbul Maratonu yedincisi, 2021 Maraton İzmir on üçüncüsü Mengistu Nigatu dev yarışa heyecan katacak.

Ufuk Arda bir kez daha koşacak

Dev organizasyonda İzmir adına 284, Türkiye adına ise 273 maratoncu yarışacak. Geçen yıl Türk sporcular arasında en iyi dereceyi elde eden Ufuk Arda da bir kez daha start çizgisine ayağını koyacak.

Start saat 08.00'de

Maraton İzmir'in startı, saat 08.00'de Şair Eşref Bulvarı'ndaki eski İZFAŞ Genel Müdürlüğü binasının önünden verilecek. 42 kilometrelik Maraton İzmir'de atletler, Alsancak üzerinden Karşıyaka'ya ulaşacak ve Bostanlı İskelesi'ne gelmeden dönecek. Aynı parkurdan bu kez Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinden İnciraltı'na varacak atletler, Marina İzmir'den dönerek başlangıç noktasında yarışı tamamlayacaklar.

10 kilometrede 4 bin atlet koşacak

Maraton İzmir çerçevesindeki 10 kilometrelik yarışın startı da aynı gün ve aynı noktadan saat 07.20'de verilecek. 10 kilometrelik yarışta atletler, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerindeki Köprü Tramvay durağından dönerek, Fuar Kültürpark eski İZFAŞ binası karşı şeridinde yarışı tamamlayacak. 10 kilometrelik koşuya 4 binin üzerinde atlet kayıt yaptırdı. - İZMİR

Maraton İzmir dünya şampiyonası gibi
Maraton İzmir dünya şampiyonası gibi
Maraton İzmir dünya şampiyonası gibi
Maraton İzmir dünya şampiyonası gibi
Maraton İzmir dünya şampiyonası gibi

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Dünya Şampiyonası, Türkiye, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Maraton İzmir dünya şampiyonası gibi - Son Dakika


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