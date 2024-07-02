Mardin 1969 Spor, Umut Dilek ve Ahmet Teker ile sözleşme imzaladı

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TFF 3'üncü Lig 4'üncü grupta mücadele edecek Mardin 1969 Spor, daha önce prensipte anlaştığı Umut Dilek ve Ahmet Teker ile resmi sözleşme imzaladı.

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 2024-2025 sezonunda mücadele edecek olan Mardin 1969 Spor, daha önce anlaştığı isimler ile resmi sözleşme imzalamaya başladı. Kırmızı-lacivertliler, Karaköprü Belediyespor ve Karaman FK ile iki yıl üst üste şampiyonluk yaşayan 30 yaşındaki aslen Mardin Midyatlı olan santrfor Umut Dilek ile resmi sözleşme yaptı. Geçtiğimiz sezon oynadığı kulüpte 25 maçta 15 kez rakip fileleri havalandıran Umut, kulübün sportif direktörü Rıdvan Sönmez ile kulüp binasında düzenlenen törenle imzasını attı. Umut, artık memleketi için mücadele edeceği için çok mutlu olduğunu söyledi.

AHMET TEKER SÖZLEŞMEYİ İMZALADI

Kulüple anlaşan aslen Mardin Midyatlı 32 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Ahmet Teker de düzenlenen imza töreninde sözleşmesini imzaladı. Geçtiğimiz sezon Kepezspor'de 25 maçta 3 gol atan Ahmet, kulüp binasında Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Kaptan Metin Kerelti ile bir araya gelerek imzasını attı.