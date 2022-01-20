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Mario Balotelli dünyanın en zengin takımını da peşine taktı - Son Dakika

Mario Balotelli dünyanın en zengin takımını da peşine taktı

20.01.2022 18:54

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, yükselişe geçen Mario Balotelli'ye önemli tekliflerin geldiğini açıkladı. Sancak, dünyanın en zengin kulübü olarak gösterilen Newcastle'ın da Balotelli'yi istediğini ifade etti.

İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United, ara transfer döneminde gaza bastı. Trippier ve Chris Wood'u kadrosuna katan Newcastle, şimdi de Balotelli'yi gözüne kestirdi.

Mario Balotelli çılgınlığı! Dünyanın en zengin takımı da peşine takıldı

100 MİLYON EUROLUK BÜTÇE

Premier Lig'den düşmemeye oynayan Newcastle, transfer için 100 milyon euroluk bütçe hazırladı. Balotelli için de kesenin ağzını rahatça açabilir.

Mario Balotelli çılgınlığı! Dünyanın en zengin takımı da peşine takıldı

"ARAP TAKIMINDAN TEKLİF GELDİ"

Radyospor'a konuşan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "Balotelli'ye dün bir Arap takımından teklif geldi. Reddettik, 'vermeyi düşünmüyoruz' dedik. Newcastle United, Balotelli'yi transfer etmeyi düşünüyormuş; ama şu ana kadar bize teklif vermediler. Sözleşmesinde çıkış maddesi var zaten. Rakamı söylemeyim." dedi.

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Adana Demirspor, Murat Sancak, Chris Wood, Balotelli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mario Balotelli dünyanın en zengin takımını da peşine taktı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Mario Balotelli dünyanın en zengin takımını da peşine taktı - Son Dakika
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