Mario Balotelli, "Sevgilim beni uyutmadı" dedi! Murat Sancak'ın verdiği yanıt olay oldu - Son Dakika
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Mario Balotelli, "Sevgilim beni uyutmadı" dedi! Murat Sancak'ın verdiği yanıt olay oldu

15.04.2022 21:20

Adana Demirspor'un dünyaca ünlü yıldızı Mario Balotelli ile Başkan Murat Sancak arasındaki diyalog sosyal medyada ilgi çekti. İtalyan yıldızın sevgilisi Francesca'yla sohbetini anlatan Sancak, "Mario'ya böyle böyle yap' dedim. Her şeyi söyledim yani. 'Bundan sonra Mario'nun alacağı bir prim senindir' dedim" dedi. Ertesi sabah antrenmanda Balotelli'nin kendisine "Başkanım, Francesca beni uyutmadı" dediğini belirten Sancak, İtalyan yıldıza gülerek "Defol git ulan" dediğini belirtti.

Adana Demirspor'un dünyaca ünlü yıldızı Mario Balotelli ile Başkan Murat Sancak arasındaki diyalog sosyal medyada gündeme oturdu.

Mario Balotelli, 'Sevgilim beni uyutmadı' deyince Murat Sancak'ın verdiği cevap olay oldu
Francesca

Mario Balotelli ve sevgilisiyle yaşadığı diyaloğu anlatan Murat Sancak şu ifadeleri kullandı:

"ŞEREFSİZİ O KADAR ÇOK SEVİYORUM Kİ"

Geçen akşam Mario ile sevgilisi geldiler, oturuyorduk burada. Döndüm sevgilisine çalıştım. 'Francesca' dedim, 'Mario'ya böyle böyle yap' dedim. Her şeyi söyledim yani. Dedim ki, 'Bundan sonra Mario'nun alacağı bir prim senindir; onun üstüne ben bir prim daha koyacağım, iki prim alacaksın. Direkt senin hesabına yatacak.' dedim. 'Tamam başkan, sen merak etme. Top bende.' dedi. Ama şerefsizi o kadar çok seviyorum ki ertesi sabah antrenmana gittim, "Başkanım, Francesca beni uyutmadı vallahi" dedi. 'Defol git ulan' dedim.

Mario Balotelli, 'Sevgilim beni uyutmadı' deyince Murat Sancak'ın verdiği cevap olay oldu
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Mario Balotelli, Adana Demirspor, Murat Sancak, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mario Balotelli, 'Sevgilim beni uyutmadı' dedi! Murat Sancak'ın verdiği yanıt olay oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mario Balotelli, "Sevgilim beni uyutmadı" dedi! Murat Sancak'ın verdiği yanıt olay oldu - Son Dakika
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