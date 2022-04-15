Mario Balotelli, "Sevgilim beni uyutmadı" dedi! Murat Sancak'ın verdiği yanıt olay oldu - Son Dakika

Adana Demirspor'un dünyaca ünlü yıldızı Mario Balotelli ile Başkan Murat Sancak arasındaki diyalog sosyal medyada gündeme oturdu.

Francesca

Mario Balotelli ve sevgilisiyle yaşadığı diyaloğu anlatan Murat Sancak şu ifadeleri kullandı:

"ŞEREFSİZİ O KADAR ÇOK SEVİYORUM Kİ"

Geçen akşam Mario ile sevgilisi geldiler, oturuyorduk burada. Döndüm sevgilisine çalıştım. 'Francesca' dedim, 'Mario'ya böyle böyle yap' dedim. Her şeyi söyledim yani. Dedim ki, 'Bundan sonra Mario'nun alacağı bir prim senindir; onun üstüne ben bir prim daha koyacağım, iki prim alacaksın. Direkt senin hesabına yatacak.' dedim. 'Tamam başkan, sen merak etme. Top bende.' dedi. Ama şerefsizi o kadar çok seviyorum ki ertesi sabah antrenmana gittim, "Başkanım, Francesca beni uyutmadı vallahi" dedi. 'Defol git ulan' dedim.