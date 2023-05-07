Marsilya koltuğunu kaptırdı, Cengiz Ünder'in takımı 8 maç sonra ilk kez kaybetti - Son Dakika
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Marsilya koltuğunu kaptırdı, Cengiz Ünder'in takımı 8 maç sonra ilk kez kaybetti

07.05.2023 01:15

Milli topçumuz Cengiz Ünder'in formasını terlettiği Marsilya, ligin 34'üncü haftasında deplasmanda Lens'e 2-1 mağlup oldu. 8 maç sonra kaybeden Igor Tudor'un öğrencileri, bu mağlubiyetin ardından ikincilik koltuğunu da Lens'e kaptırmış oldu.

Fransa Ligue 1'de 34. hafta karşılaşmasında Marsilya, deplasmanda Lens ile kozlarını paylaştı. Cengiz'in takımı Marsilya, maçı 2-1 kaybetti.

PAYET'NİN GOLÜ YETMEDİ

Stade Bollaert-Delelis'te oynanan maçı Lens 2-1 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Fofana ve 60. dakikada Openda kaydetti. Marsilya'nın tek golü 88. dakikada Dimitri Payet'den geldi.

90 DAKİKA SAHADA KALDI

Marsilya'da milli oyuncu Cengiz Ünder maçta 90 dakika sahada kaldı. Cengiz etkili bir performans gösterse de asist ve gol katkısı veremedi.

TUDOR'UN SERİSİ BİTTİ

Tottenham ve Juventus'la anılan Teknik Direktör Igor Tudor'un çalıştırdığı Marsilya, ligde 8 maç sonra kaybetti. Lens ise üst üste 3. galibiyetini aldı.

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Cengiz Ünder, Marsilya, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Marsilya koltuğunu kaptırdı, Cengiz Ünder'in takımı 8 maç sonra ilk kez kaybetti - Son Dakika
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