Massimo Bruno, Bursaspor'dan ayrıldı - Son Dakika
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Massimo Bruno, Bursaspor'dan ayrıldı

26.05.2022 15:33
Massimo Bruno, Bursaspor'dan ayrıldı

Bursaspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Massimo Bruno, veda mesajı yayımladı.

Bursaspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Massimo Bruno, veda mesajı yayımladı. 29 yaşındaki Belçikalı futbolcu, kulüp içinde yaşanan kaotik ortamdan bahsederek, taraftara teşekkür etti.

Spor Toto 1. Lig'den TFF 2. Lig'e düşen Bursaspor'da yabancı futbolcular da takımdan bir bir ayrılıyor. Yeşil-beyazlılarda son olarak da Massimo Bruno veda etti. 29 yaşındaki Belçikalı futbolcunun açıklaması şöyle:

"Sevgili taraftarlar, nereden başlayacağımı bilmiyorum. Sizi hayal kırıklığına uğrattık ve bunun için çok üzgünüm. İlk günden itibaren sizlerin koşulsuz desteği sayesinde kendimi evimde gibi hissettim. Ben ve takım arkadaşlarım, takımımız için gerçekten elimizden gelenin en iyisini yaptık ama tüm çabalarımıza rağmen, kulüpteki durumun kaotikten daha fazlası olduğunu bilmelisiniz. Bazı takım arkadaşlarım sebepsiz yere gönderildiler, verilen sözler tutulmadı ve yalanlar söylendi. Yine de ocak ayında kulüpten ayrılma imkanım olsa da kalıp takıma yardım etmeyi seçtim. Maalesef beklendiği gibi gitmedi ve bugünkü üzüntünüzü de anlayabiliyorum. Sezon boyunca verdiğiniz büyük desteğinizden dolayı teşekkür ediyor ve tüm kalbimle Bursaspor'un hak ettiği yere geri döneceğini umuyorum."

(Barış Yalım-İHA)

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Kaynak: İHA

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