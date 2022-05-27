Massimo Bruno, Bursaspor'dan ayrıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Massimo Bruno, Bursaspor'dan ayrıldı

27.05.2022 00:58
Massimo Bruno, Bursaspor'dan ayrıldı

Bursaspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Massimo Bruno, veda mesajı yayımladı.

Bursaspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Massimo Bruno, veda mesajı yayımladı. 29 yaşındaki Belçikalı futbolcu, kulüp içinde yaşanan kaotik ortamdan bahsederek, taraftara teşekkür etti.

Spor Toto 1. Lig'den TFF 2. Lig'e düşen Bursaspor'da yabancı futbolcular da takımdan bir bir ayrılıyor. Yeşil-beyazlılarda son olarak da Massimo Bruno veda etti. 29 yaşındaki Belçikalı futbolcunun açıklaması şöyle:

"Sevgili taraftarlar, nereden başlayacağımı bilmiyorum. Sizi hayal kırıklığına uğrattık ve bunun için çok üzgünüm. İlk günden itibaren sizlerin koşulsuz desteği sayesinde kendimi evimde gibi hissettim. Ben ve takım arkadaşlarım, takımımız için gerçekten elimizden gelenin en iyisini yaptık ama tüm çabalarımıza rağmen, kulüpteki durumun kaotikten daha fazlası olduğunu bilmelisiniz. Bazı takım arkadaşlarım sebepsiz yere gönderildiler, verilen sözler tutulmadı ve yalanlar söylendi. Yine de ocak ayında kulüpten ayrılma imkanım olsa da kalıp takıma yardım etmeyi seçtim. Maalesef beklendiği gibi gitmedi ve bugünkü üzüntünüzü de anlayabiliyorum. Sezon boyunca verdiğiniz büyük desteğinizden dolayı teşekkür ediyor ve tüm kalbimle Bursaspor'un hak ettiği yere geri döneceğini umuyorum." - BURSA

YORUMLAR
500
Massimo Bruno, Bursaspor'dan ayrıldı Massimo Bruno, Bursaspor'dan ayrıldı
Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Massimo Bruno, Bursaspor'dan ayrıldı - Son Dakika


Son Dakika
01:12 Akaryakıta yeni zam! Benzin 24 lirayı, motorin ise 23 lirayı geçti
01:07 Türkiye'nin Suriye'de operasyon yapma sinyali ABD'de panik yarattı! Teröristlerle temas kurdular
00:47 Alkol ve sigaraya ÖTV zammı!
00:46 Resmi Gazete'de yayımlandı! 400 bin ton şeker ithalatı için tarife kontenjanı açıldı
00:44 Avrupa'da Türkiye'yi temsil edecek takımlar netleşti!
00:25 "Sosyal medya yasası" teklifi Meclis'e sunuldu! Gerçeğe aykırı bilgi yayanlara hapis cezası geliyor
00:22 Fahiş kira zammına yeni önlem: Çağrı hattı! Mağdur olan kiracı ev sahibini şikayet edebilecek
23:56 Marmaray'da şaşırtan olay! 60'lı yaşlarındaki bir adam Arap aileye küfürler savurdu
23:53 Türkiye Kupası finalinde şampiyon Sivasspor! Tecrübeli teknik direktör Rıza Çalımbay, 21 yıllık kariyerinde bir ilki yaşadı
23:26 Sürprizlerle dolu final maçı! Türkiye Kupası'nda şampiyon Sivasspor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 07:05:23. #1.13#
SON DAKİKA: Massimo Bruno, Bursaspor'dan ayrıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement