Mavericks, NBA Batı Konferansı finalini 5. maça taşıdı - Son Dakika
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Mavericks, NBA Batı Konferansı finalini 5. maça taşıdı

25.05.2022 09:48
Mavericks, NBA Batı Konferansı finalini 5. maça taşıdı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı finalinde Golden State Warriors'ı 119-109 yenen Dallas Mavericks, serideki ilk galibiyetini alarak durumu 3-1 yaptı.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı finalinde Golden State Warriors'ı 119-109 yenen Dallas Mavericks, serideki ilk galibiyetini alarak durumu 3-1 yaptı.

Batı Konferansı'nda play-off'a 4. sıradan giren Mavericks, normal sezonu 3. bitiren Warriors'a karşı oynadığı serideki ilk maçını kazandı.

Mücadelede 20 üç sayılık basket kaydeden Mavericks, bu sezon üç sayı çizgisinin gerisinden en az 15 isabet bulduğu 11. maçını oynadı ve play-off rekoru kırdı.

Ev sahibi Mavericks'in all-star oyun kurucusu Luka Doncic 30 sayı, 14 ribaunt, 9 asist, 2 top çalma, 2 blokla galibiyetin mimarı oldu. Dorian Finney-Smith 23, Reggie Bullock 18 sayılık katkıda bulundu.

7 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Warriors'ta 20 sayı, 8 asist, 5 ribauntla oynayan Stephen Curry ve 17 sayı, 8 ribauntla mücadele eden Jonathan Kuminga öne çıktı.

Serinin 5. karşılaşması Warriors'ın sahasında oynanacak.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Mavericks, NBA Batı Konferansı finalini 5. maça taşıdı - Son Dakika


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