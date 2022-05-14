Mavi Kelebekler evinde rakip tanımıyor - Son Dakika
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Mavi Kelebekler evinde rakip tanımıyor

14.05.2022 17:40
Mavi Kelebekler evinde rakip tanımıyor

Hentbol Kadınlar Süper Ligi 20. hafta mücadelesinde Tekirdağ Spor'u konuk eden Konyaaltı Belediyespor, karşılaşmadan 35-29'luk skorla galip ayrıldı.

Hentbol Kadınlar Süper Ligi 20. hafta mücadelesinde Tekirdağ Spor'u konuk eden Konyaaltı Belediyespor, karşılaşmadan 35-29'luk skorla galip ayrıldı.

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 20. haftasında Konyaaltı Belediyespor, evinde Tekirdağ Spor ile karşılaştı. Maçın ilk düdüğünden itibaren oyunda üstünlük kuran Mavi Kelebekler, baskısını bitiş düdüğüne kadar sürdürdü. Evinde bileği bükülemeyen Konyaaltı Belediyespor ortaya koyduğu oyun ile seyircilere keyifli bir maç yaşattı. Maçın ilk yarısını 21-15'lik skorla tamamlayan Mavi Kelebekler, maç sonunda 35-29'luk skorla sahadan galip ayrıldı. Aldığı galibiyetle ligdeki yerini koruyan Konyaaltı Belediyespor, ligde 4. sırada yer alıyor.

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda Avrupa biletini alan Konyaaltı Belediyespor, ligde de mücadelesini sürdürüyor. Birbiri ile uyumlu oyunculardan oluşan güçlü bir takım kurduklarını ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, hem oynanan oyundan hem de alınan skordan memnun olduğunu dile getirdi. Bu sezon hedeflerinin büyük bir kısmına ulaştıklarını söyleyen Esen, "Takımımız tecrübe kazandıkça koyduğumuz hedefleri aşarak yoluna devam ediyor. Bu sezon en çok istediğimiz hedeflerden biri olan Avrupa Kupalarına katılacağız. Bunun yanında ligde de mücadelemizi sürdürüyoruz" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Mavi Kelebekler evinde rakip tanımıyor
Mavi Kelebekler evinde rakip tanımıyor
Mavi Kelebekler evinde rakip tanımıyor
Mavi Kelebekler evinde rakip tanımıyor
Mavi Kelebekler evinde rakip tanımıyor

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Konyaaltı, Tekirdağ, oyunlar, Hentbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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