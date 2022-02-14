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Mbappe, Real Madrid'le prensipte anlaşmaya vardı! Cengiz Ünder'i gündemde - Son Dakika

Mbappe, Real Madrid'le prensipte anlaşmaya vardı! Cengiz Ünder'i gündemde

14.02.2022 15:11

Real Madrid'le prensipte anlaşmaya varan Kylian Mbappe, PSG defterini kapatıyor. PSG, Mbappe'nin ayrılacak olması sebebiyle Marsilya'da forma giyen Cengiz Ünder'i gündemine aldı.

Fransa Ligue 1'de Marsilya forması giyen Cengiz Ünder'in bonservisi İtalyan kulüp Roma'da bulunuyor. Sezon başında Fransız kulübüne kiralık olarak katılan milli futbolcunun anlaşmasında satın alma opsiyonunun bulunmasına rağmen FIFA tarafından Marsilya'ya ceza verilmişti. Cezayı fırsata çevirmek isteyen Marsilya'nın ezeli rakibi PSG'nin milli yıldıza kancayı taktığı öğrenildi.

Mbappe gidiyor Cengiz Ünder geliyor! Milli futbolcumuzu dünya devinde izleyeceğiz

PSG DEVREYE GİRDİ

Star.com.tr'de yer alan haberde, Marsilya'da başarılı performans gösteren Cengiz Ünder kısa sürede taraftarların sevgilisi olmuştu. Milli yıldız için Marsilya taraftarları pankartlar asmış hatta koreografi hazırlamışlardı. Fransız basınında da konuşulan olası PSG transferi için Cengiz Ünder'in Marsilya taraftarıyla olan ilişkisi de merak ediliyor. Fransa'nın en önde gelen takımı PSG'nin ise milli futbolcuyu kadrosuna katmak için devrede olduğu belirtiliyor. PSG'de Messi'nin ağırlığını koyabilmesi için hücuma daha fazla star futbolcu alınmayacak. Mbappe'nin ayrılacak olması sebebiyle Cengiz gündeme girdi.

Mbappe gidiyor Cengiz Ünder geliyor! Milli futbolcumuzu dünya devinde izleyeceğiz

MARSİLYA CEZA ALDI

Marsilya, 1 Temmuz 2020 tarihinde Watford'dan transfer edilen Papa Gueye'nin ödemelerinde yaşanan aksaklık nedeniyle FIFA tarafından transfer cezası almıştı. Tüm gözler takımın yıldız ismi Cengiz Ünder'e çevrilmişti. Mili yıldızın sezon sonunda satın alma opsiyonu devreye girecek ve milli futbolcu Marsilya forması giymeye devam edecekti.

"AĞIRLIĞINI KOYAMADI"

Lionel Messi için son zamanlarda Barcelona'ya geri döneceği haberleri çıkıyor. Arjantinli starın eski takımındaki gibi kendisini özgür ve lider hissedemediği ortada. Messi'nin yanına 'yardımcı' rolde olacak futbolcular bakılıyor.

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Cengiz Ünder, Marsilya, Milli, PSG, Spor, Son Dakika

Kaynak: Diğer

Son Dakika Spor Mbappe, Real Madrid'le prensipte anlaşmaya vardı! Cengiz Ünder'i gündemde - Son Dakika Spor


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