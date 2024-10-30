Medine Saime Balaban\'dan Bronz Madalya

Spor

Polonya'da devam eden Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli halterci Medine Saime Balaban, bronz madalya kazandı.

Başkent Varşova'daki Raszyn Spor Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyonun akşam seansında genç kadınlar 71 kiloda Medine Saime Balaban, podyuma çıktı.

Koparmada 93 kiloyla dördüncü olan milli sporcu, silkmede 114 kilo kaldırarak bronz madalya elde etti. Medine Saime Balaban, toplamda ise 207 kiloyla dördüncü sırada yer aldı.

Şampiyonada milli sporcuların madalya sayısı, 13 altın, 11 gümüş ve 8 bronz olmak üzere 32'ye yükseldi.