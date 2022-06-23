Medipol Başakşehir topbaşı yaptı - Son Dakika
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Medipol Başakşehir topbaşı yaptı

23.06.2022 19:38
Medipol Başakşehir topbaşı yaptı

Medipol Başakşehir Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Medipol Başakşehir Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'de geçen sezonu 4. sırada tamamlayarak Türkiye'yi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsil etme hakkı kazanan turuncu-lacivertli takım, yeni sezon öncesi ilk çalışmasını yaptı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada yapılan antrenman, takım halinde hatıra fotoğrafının çekilmesiyle başladı. Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki idmanda 2 gruba ayrılan futbolcular, fiziksel kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdi.

Antrenmanda izinli olan Lucas Biglia haricinde tüm futbolcular yer aldı.

Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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Kaynak: AA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Başakşehir, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Medipol Başakşehir topbaşı yaptı - Son Dakika

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