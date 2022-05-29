Mehmet Akif Üstündağ: "FIVB Milletler Ligi'nin final etabı ilk defa Türkiye'de yapılacak" - Son Dakika
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Mehmet Akif Üstündağ: "FIVB Milletler Ligi'nin final etabı ilk defa Türkiye'de yapılacak"

29.05.2022 13:33

- Mehmet Akif Üstündağ: "FIVB Milletler Ligi'nin final etabı ilk defa Türkiye'de yapılacak" Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ: Ankara'da düzenlenecek FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi 1.

- Mehmet Akif Üstündağ: "FIVB Milletler Ligi'nin final etabı ilk defa Türkiye'de yapılacak"

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ:

İSTANBUL - Ankara'da düzenlenecek FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi 1. Ayak karşılaşmaları öncesinde, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve A Milli Kadın Voleybol Takımı sporcuları basın mensupları ile bir araya geldi. Federasyon Başkanı Üstündağ açıklamasında, "FIVB Milletler Ligi'nin final etabı ilk defa Türkiye'de yapılacak" dedi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde 31 Mayıs-5 Haziran 2022 tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecek FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi 1. Ayak karşılaşmaları öncesinde, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımı sporcuları ve teknik ekibi, basın mensupları ile TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda bir araya geldi. Uzun bir aradan sonra milli takım formasını tekrar giyen sporcular takım arkadaşlarıyla hasret giderdi.

"Türk voleybolu ülkenin gururu olmaya devam ediyor"

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Uzun bir maraton başlangıcındayız. Milli takım sezonu başlıyor. Kulüplerimizden bayrağı devraldık. Türk voleybolu geldiği noktada ülkenin gururu olmaya devam ediyor. Bir ilk gerçekleşecek FIVB Milletler Ligi'nin final etabı Türkiye'de ilk defa yapılacak. Başkent Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmalarda herkese başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Zehra Güneş: "Arkadaşlarımla prova yapmayı çok özlemişim"

Milli forma giymenin haklı gururunu yaşadıklarını aktaran voleybolcu Zehra Güneş, "Çok yoğun geçen bir periyottan sonra sonunda milli takım formasını giyebildik. Bunun haklı gururunu yaşıyoruz. Kulüp sezonumuz yeni bitti ve takıma yeni katılabildik. Şuan bir adaptasyon sürecindeyiz. Arkadaşlarımla prova yapmayı çok özlemişim" dedi.

Eda Erdem: "Bu formanın altında olmayı özlemişiz"

Türkiye Kadın Voleybol Milli Takım kaptanı Eda Erdem ise, heyecanlı olduklarını aktararak şunları söyledi:

"Bu formanın altında olmayı özlemişiz. Ankara seyircisiyle kendi evimizde oynayacağız. Özlediğimiz yerdeyiz ve bıraktığımız yerden de devam etmek istiyoruz. Benim savaşçı ruhum hakkında insanların konuşuyor olacak olması benim için en büyük hazine" diye konuştu.

Mehmet Akif Üstündağ: FIVB Milletler Ligi'nin final etabı ilk defa Türkiye'de yapılacak
Mehmet Akif Üstündağ: FIVB Milletler Ligi'nin final etabı ilk defa Türkiye'de yapılacak
Mehmet Akif Üstündağ: FIVB Milletler Ligi'nin final etabı ilk defa Türkiye'de yapılacak
Mehmet Akif Üstündağ: FIVB Milletler Ligi'nin final etabı ilk defa Türkiye'de yapılacak
Mehmet Akif Üstündağ: FIVB Milletler Ligi'nin final etabı ilk defa Türkiye'de yapılacak
Mehmet Akif Üstündağ: FIVB Milletler Ligi'nin final etabı ilk defa Türkiye'de yapılacak

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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mehmet Akif Üstündağ: 'FIVB Milletler Ligi'nin final etabı ilk defa Türkiye'de yapılacak' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mehmet Akif Üstündağ: "FIVB Milletler Ligi'nin final etabı ilk defa Türkiye'de yapılacak" - Son Dakika
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