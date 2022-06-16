Mehmet Büyükekşi'nin tam listesi belli oldu - Son Dakika
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Mehmet Büyükekşi'nin tam listesi belli oldu

16.06.2022 12:54
Mehmet Büyükekşi'nin tam listesi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi'nin yönetim kurulu listesi belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi'nin yönetim kurulu listesi belli oldu.

Eski yönetimden Hamit Altıntop, Ali Düşmez ve Alkın Kalkavan, Büyükekşi'nin listesinde de yer alırken; federasyon tarihinde ilk kez kadın yöneticiler de TFF yönetimine yazıldı. Büyükekşi'nin tam listesi şu isimlerden oluştu;

Murat Aksu Yalçın OrhanYusuf GünayNükhet Küçükel Ezberciİdil Karademirlidağ SuherErman Kalkandelenİbrahim BurkayAlkın Kalkavan  Ramazan Üçdan Müslüm ÖzmenHamit AltıntopAli DüşmezTalat Papatya

Volkan Can


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Türkiye Futbol Federasyonu'nun başkanlık seçimi başladı! Tek aday Mehmet Büyükekşi Türkiye Futbol Federasyonu'nun başkanlık seçimi başladı! Tek aday Mehmet Büyükekşi TFF Genel Kurulu (2) TFF Genel Kurulu (2)
Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Büyükekşi, Hamit Altıntop, Ali düşmez, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mehmet Büyükekşi'nin tam listesi belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mehmet Büyükekşi'nin tam listesi belli oldu - Son Dakika
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