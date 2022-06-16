Eski yönetimden Hamit Altıntop , Ali Düşmez ve Alkın Kalkavan, Büyükekşi'nin listesinde de yer alırken; federasyon tarihinde ilk kez kadın yöneticiler de TFF yönetimine yazıldı. Büyükekşi'nin tam listesi şu isimlerden oluştu;

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Mehmet Büyükekşi'nin tam listesi belli oldu - Son Dakika

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