- Mehmet Hüseyin Dalgıç: "Yeteri kadar performans gösteremedik"

İSTANBUL - İstanbulspor Teknik Sorumlusu Mehmet Hüseyin Dalgıç, Boluspor mağlubiyetinden sonra yaptığı açıklamada, "Yeteri kadar performans gösteremedik. Bundan sonraki Balıkesirspor maçına hazırlanacağız. Bu mağlubiyeti unutturmaya çalışacağız" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında İstanbulspor sahasında karşılaştığı Boluspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İstanbulspor Teknik Sorumlusu Mehmet Hüseyin Dalgıç, "Boluspor ile oynadığımız karşılaşmayı 2-1 kaybettik. Boluspor bizim çok ciddiye aldığımız bir rakipti. Hafta için organizasyonlarımızı sahaya yansıtmak için iyi bir şekilde çalışmıştık. Fakat bugün yeteri kadar performans gösteremedik. Bundan sonraki Balıkesirspor maçına hazırlanacağız. Bu mağlubiyeti unutturmaya çalışacağız. Boluspor'u da tebrik eder, bundan sonraki maçlarında başarılar dilerim" şeklinde konuştu.