Böyle rezillik görülmedi! Hakem, itiraza gelen futbolcunun iki bacağının arasına vurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Böyle rezillik görülmedi! Hakem, itiraza gelen futbolcunun iki bacağının arasına vurdu

03.04.2023 21:40

Meksika'da Liga MX'te oynanan Club America-Club Leon maçında hakem Fernando Hernandez, Club Leon oyuncusu Lucas Romero'nun iki bacağının arasına diziyle vurdu. Federasyon, disiplin soruşturması başlattı.

Meksika'daki hakem skandalı futbol dünyasını salladı. Club America ile Leon takımları arasında oynanan karşılaşmada yaşanan bir pozisyon sonrası iki takımın futbolcuları hakemin etrafını sardı.

Böyle rezillik görülmedi! Hakem, itiraza gelen futbolcunun iki bacağının arasına vurdu

DİZ ATTI

Leon takımının futbolcusu Lucas Remero, hakeme itirazda bulunurken hiç beklemediği bir hareketle karşılaştı. Hakem Fernando Fernandez, Romero'nun iki bacağının arasına diz attı. Futbolcu aldığı darbenin acısıyla bir anda yere yığıldı.

Böyle rezillik görülmedi! Hakem, itiraza gelen futbolcunun iki bacağının arasına vurdu

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Meksika Futbol Federasyonu, hakem Hernandez hakkında disiplisin soruşturması başlatıldığını bildirdi. Her iki takım da hakemin yaptığı skandala tepki gösterdi.

Böyle rezillik görülmedi! Hakem, itiraza gelen futbolcunun iki bacağının arasına vurdu
Böyle rezillik görülmedi! Hakem, itiraza gelen futbolcunun iki bacağının arasına vurdu
YORUMLAR
500

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Böyle rezillik görülmedi! Hakem, itiraza gelen futbolcunun iki bacağının arasına vurdu - Son Dakika


Son Dakika
23:15 Muharrem İnce'nin canlı yayında dili sürçtü, sunucu hemen uyardı: Bu söylediğinizi caps yapacaklar
22:58 Pirlo yenilmeyi unuttu! Süper Lig'de kapanışa Karagümrük damgası
22:51 Elon Musk'ın Tesla'sı Türkiye'de satışa başladı! Togg ile arasında yüz binlerce liralık fark var
22:45 HDP Şanlıurfa İl Eş Başkanı Ahmet Atış gözaltına alındı
22:14 İstanbul'da kan donduran olay! Direğe asılı poşeti açan belediye işçileri, parçalanmış bebek cesediyle karşılaştı
22:23 Elon Musk Twitter'ın logosunu değiştirdi! Dogecoin yüzde 25'in üzerinde değer kazandı
22:22 Bu hikaye burada biter! Messi, maçı bırakıp kendisine yapılanları izledi
21:57 İnce'den "Seçimler ikinci tura kalırsa ne yapacaksınız?" sorusuna yanıt: Erdoğan'ın gitmesi için ne gerekiyorsa onu yapacağım
21:40 Kılıçdaroğlu'nun son vaadi emekliler için: Bayram ikramiyelerini asgari ücret seviyesine çıkaracağım
21:34 İzleyenlerin canı yandı! Hakem, itiraza gelen futbolcunun hiç beklemediği bir yerine vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2023 23:36:10. #1.13#
SON DAKİKA: Böyle rezillik görülmedi! Hakem, itiraza gelen futbolcunun iki bacağının arasına vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement