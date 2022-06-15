Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası - Son Dakika
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Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası

15.06.2022 09:43
Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası

Meksika'da düzenlenen Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda milli sporcu Yaşar Karaca, 73 kilo erkekler silkme kategorisinde 158 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalyanın sahibi oldu.

Meksika'da düzenlenen Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda milli sporcu Yaşar Karaca, 73 kilo erkekler silkme kategorisinde 158 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Halter Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Leon kentindeki organizasyonun 4. gününde 73 kilo erkekler kategorisinde mücadele eden Yaşar Karaca, silkmede ikinci, koparmada 123 kiloluk kaldırışıyla beşinci, toplamda de 281 kilo ile dördüncü sırada yer aldı.

Milliler şampiyonada 3 altın, 6 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 11 madalya elde etti.

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Kaynak: AA

Spor, Güncel, Son Dakika

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