Menemenspor, 2. Lig'e düştü; futbolcular üzüntü yaşadı - Son Dakika
Üye Girişi

Menemenspor, 2. Lig'e düştü; futbolcular üzüntü yaşadı

14.05.2022 18:28
Menemenspor, 2. Lig'e düştü; futbolcular üzüntü yaşadı

Menemenspor, Spor Toto 1. Lig'de konuk ettiği Gençlerbirliği'ne 3-1 mağlup olarak son hafta öncesinde matematiksel olarak küme düşmeyi garantiledi.

Menemenspor, Spor Toto 1. Lig'de konuk ettiği Gençlerbirliği'ne 3-1 mağlup olarak son hafta öncesinde matematiksel olarak küme düşmeyi garantiledi. Maç sonunda Menemensporlu futbolcular üzüntü yaşadı.

Spor Toto 1. Lig'in 37. hafta maçında Menemenspor, Gençlerbirliği'ni konuk etti. İlk yarısı golsüz eşitlikle biten karşılaşmanın 48. dakikasında Gençlerbirliği Sandro Lima'nın golüyle öne geçti. Maçın 65. dakikasında Kehinde ile beraberliği yakalayan Menemenspor, 83. dakikada LuaLua ve 88. dakikada Tshibola'nın gollerine engel olamayarak sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Futbolcular üzüntü yaşadı

Bu sonuçla 39 puanda kalan Menemenspor, küme düşme hattının 6 puan gerisinde kalarak son hafta öncesinde matematiksel olarak küme düşmeyi garantiledi. Maç sonunda sarı-lacivertli ekipte futbolcular üzüntü yaşadı. Menemensporlu bazı taraftarlar ise yönetime, teknik ekibe ve futbolculara tepki gösterdi. - İZMİR

Menemenspor, 2. Lig'e düştü; futbolcular üzüntü yaşadı
Menemenspor, 2. Lig'e düştü; futbolcular üzüntü yaşadı
Menemenspor, 2. Lig'e düştü; futbolcular üzüntü yaşadı
Menemenspor, 2. Lig'e düştü; futbolcular üzüntü yaşadı

YORUMLAR
500
Menemenspor küme düştü Menemenspor küme düştü Menemenspor kaderi belli olacak Menemenspor kaderi belli olacak

Gençlerbirliği, Spor Toto, Lima, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Menemenspor, 2. Lig'e düştü; futbolcular üzüntü yaşadı - Son Dakika


Son Dakika
18:26 Bursaspor ve Kocaelispor, 1. Lig'e veda etti! İşte play-off biletini alan ve küme düşen takımlar
18:03 Trabzonspor şampiyonluk kutlamalarına teknelerle akın etti! Görsel şölen yaşandı
17:49 Kocaeli'deki devlet hastanesinde çalışanlar yemekhanede çıkan yemeklerden zehirlendi! İnceleme başlatıldı
17:43 12 bin TL'lik cep telefonunun indirime girdiğini duyan geceden nöbet tutmaya başladı! Kapıların açılmasıyla mağazada izdiham yaşandı
17:33 Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Demir yığınına dönen otomobilde anne öldü, baba ve oğlu ağır yaralı
17:27 Kulislerde yüksek sesle konuşulmaya başladı! "MasterChef'te yeni sezonda Mehmet Yalçınkaya-Arda Türkmen değişimi yaşanacak"
17:19 NBA'de Celtic-Milwauke maçı sonrası silahlı saldırı yaşandı: Çıkan olayda 3 kişi yaralandı
17:13 Isparta'da etkili olan hortum panik yarattı! O anlar güvenlik kameralarına yansıdı
16:59 Öğrencilere annelerine götürmeleri için hediye gül verildi, içinden dantelli iç çamaşırı çıktı! Ortalık ayağa kalktı
16:32 Taraftarlar hayran kaldı! Şampiyon Trabzonspor, kupa törenine özel formayla çıkacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2022 18:34:50. #1.12#
SON DAKİKA: Menemenspor, 2. Lig'e düştü; futbolcular üzüntü yaşadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement