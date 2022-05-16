Menemenspor'da genç Kerem'e Süper Lig kancası - Son Dakika

SPOR Toto 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Gençlerbirliği'ne 3-1 yenilerek resmen küme düşen Nasadoge Menemenspor'un genç stoperi Kerem Paykoç'a Süper Lig ekiplerinin talip olduğu öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin altyapısından yetişip vitrine çıkan 18 yaşındaki oyuncu için Fraport Tav Antalyaspor ve Kasımpaşa'nın Menemenspor'la temasa geçtiği kaydedildi. Bu sezon ligde 11 maça çıkan Kerem, 873 dakika sahada kaldı. Menemenspor'da Kerem'in yanı sıra golcü Ahmet Sağat başta olmak üzere birçok yerli oyuncuya tekliflerin geldiği ifade edildi.

- İzmir