Menemenspor fırsat tepti - Son Dakika
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Menemenspor fırsat tepti

17.04.2022 10:30
Menemenspor fırsat tepti

SPOR Toto 1'inci Lig'de deplasmanda küme düşmesi kesinleşmiş Balıkesirspor'la 90+5'inci dakikada Ahmet'in attığı penaltı golüyle 1-1 berabere kalan Nasadoge Menemenspor kurtuluş yolunda fırsat tepti.

SPOR Toto 1'inci Lig'de deplasmanda küme düşmesi kesinleşmiş Balıkesirspor'la 90+5'inci dakikada Ahmet'in attığı penaltı golüyle 1-1 berabere kalan Nasadoge Menemenspor kurtuluş yolunda fırsat tepti. Rakipleri Altaş Denizlispor ve Altınordu'nun kazandığı haftayı 1 puanla tamamlayan sarı-lacivertliler ateş hattına yaklaştı. Teknik direktör Cenk Laleci, mutlak galibiyet için sahaya çıktıklarını belirterek, "Son anda yenilgiden kurtulmak bizi mutlu etse de kazanmalıydık. Rakiplerimiz galip geldi, biz de yolumuza bakacaktık. Ancak moral bozmayacağız ve pes etmeyeceğiz. Önümüzdeki hafta evimizde Kocaelispor'u yenip yeniden tırmanışa geçeceğiz" dedi.


- İzmir
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Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 1 Menemenspor: 1 Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 1 Menemenspor: 1 Balıkesirspor'un seçimli olağan genel kurulu mayısta yapılacak Balıkesirspor'un seçimli olağan genel kurulu mayısta yapılacak

Balıkesirspor, Spor Toto, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Menemenspor fırsat tepti - Son Dakika


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