Menemenspor için fırsat haftaları - Son Dakika

SPOR Toto 1'inci Lig'de son olarak evinde İstanbulspor'a 3-1 yenilerek alt sıralardan uzaklaşamayan Nasadoge Menemenspor, bu hafta küme düşmesi kesinleşen Balıkesirspor deplasmanına çıkıp diğer hafta da düşme hattındaki Kocaelispor'la evinde karşı karşıya gelecek. İki maçtan mutlak galibiyet bekleyen sarı-lacivertliler 6 puanı hanesine yazdırmayı hedeflerken, teknik direktör Cenk Laleci rakipleriyle puan farkını açacaklarına inandığını söyledi. Rakipleri asla küçümsemediklerini ifade eden Laleci, "Futbol sahada oynanılır ve sahada kazanılır. Ancak biz bu iki maçı 6 puanla tamamlarsak biraz daha rahatlarız. Ben oyuncularıma çok inanıyorum. İstanbulspor yenilgisini telafi edeceğiz" dedi.

- İzmir