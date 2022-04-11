Menemenspor kendini tehlikeye attı - Son Dakika
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Menemenspor kendini tehlikeye attı

11.04.2022 11:48
Menemenspor kendini tehlikeye attı

SPOR Toto 1'inci Lig'de üst üste Yılport Samsunspor ve Beypiliç Boluspor galibiyetleriyle rahat nefes alan Nasadoge Menemenspor, evinde İstanbulspor'a 3-1 yenilerek düşme hattından uzaklaşamadı.

SPOR Toto 1'inci Lig'de üst üste Yılport Samsunspor ve Beypiliç Boluspor galibiyetleriyle rahat nefes alan Nasadoge Menemenspor, evinde İstanbulspor'a 3-1 yenilerek düşme hattından uzaklaşamadı. Teknik direktör Cenk Laleci, beklemedikleri bir sonuçla karşılaştıklarını söyledi. Ancak moral bozmayacaklarını ifade eden Laleci, "Bu maçı kaybetmeyi hiç istemezdik. Tehlikeli bölgedeyiz. Önümüzde 7 kritik maç var. Hemen hemen hepside direkt rakiplerimizle oynayacağımız karşılaşmalar. Biz ligde kalacağız, hepimizin inancı tam" dedi.

Menemenspor bitime 7 maç kala 35 puanla düşme hattındaki Altaş Denizlispor'un 2 puan üzerinde yer alıyor.


- İzmir
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Samsunspor, Spor Toto, Boluspor, Beypiliç, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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