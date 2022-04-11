Menemenspor kendini tehlikeye attı - Son Dakika

SPOR Toto 1'inci Lig'de üst üste Yılport Samsunspor ve Beypiliç Boluspor galibiyetleriyle rahat nefes alan Nasadoge Menemenspor, evinde İstanbulspor'a 3-1 yenilerek düşme hattından uzaklaşamadı. Teknik direktör Cenk Laleci, beklemedikleri bir sonuçla karşılaştıklarını söyledi. Ancak moral bozmayacaklarını ifade eden Laleci, "Bu maçı kaybetmeyi hiç istemezdik. Tehlikeli bölgedeyiz. Önümüzde 7 kritik maç var. Hemen hemen hepside direkt rakiplerimizle oynayacağımız karşılaşmalar. Biz ligde kalacağız, hepimizin inancı tam" dedi.

Menemenspor bitime 7 maç kala 35 puanla düşme hattındaki Altaş Denizlispor'un 2 puan üzerinde yer alıyor.

- İzmir