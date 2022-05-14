Menemenspor küme düştü - Son Dakika
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Menemenspor küme düştü

14.05.2022 18:02
Menemenspor küme düştü

Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında Menemenspor, konuk ettiği Gençlerbirliği 'e 3-1 mağlup oldu.

Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında Menemenspor, konuk ettiği Gençlerbirliği 'e 3-1 mağlup oldu. Bu sonuçla sarı-lacivertliler, son hafta öncesinde küme düştü.

Maçtan dakikalar

7. dakikada hızlı gelişen Menemenspor atağında sağ kanattan Abdullah ortaladı, Gomes'in kafasında kaleci Ramazan topu son anda kornere çeldi.

43. dakikada orta alandan gelişen Menemenspor atağında ceza sahası dışından şutunu atan Gomes'in pozisyonunda kaleci Ramazan, topu güçlükle kornere tokatladı.

48. dakikada orta alandan atak yapan Gençlerbirliği'nde Rahmetullah'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Lima, topu kalenin solunda ağlarla buluşturdu. 0-1

65. dakikada sol taraftan köşe vuruşu kullanan Menemenspor'da, kale önünde iyi yükselen Kehinde kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 1-1

83. dakikada Gençlerbirliği'nde Barış'ın pasına hareketlenen LuaLua, kale önünde topa dokunarak filelere gönderdi. 1-2

88. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda boş pozisyonda kalan Tshibola, gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-3

Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Kürşad Filiz xx, Bilal Gölün xx, Mehmet Kapluhan xx

Menemenspor: Murat xx, Sinan xx, Oğuzhan Çapar x, Ömer x, Cisse x, Enes xx, Kerem x (Ubah dk. 89 ?), Emre x (Kehinde dk. 61 xx), Toni x (İsmail dk. 89 ?)x, Abdullah Aydın x, Ahmet Sagat x

Yedekler: Emir, Anıl, İlyas, Sabbah, Ahmet Aslan, Cem, Abdullah Karataş

Teknik Direktör: Recep Yazıcı

Gençlerbirliği: Ramazan xx, Ömürcan xx, Metehan xx, Gökhan Gül xx, Muhammed xx, Tshibola xxx (Arda dk. 90+2 ?), Grechyshkin xx, Rahmetullah xx (Serdarcan dk. 70 x), Barış xx (Aksel dk. 90+2 ?), İlker x (Lualua dk. 46 xx), Lima xxx (Furkan dk. 90+2 ?)

Yedekler: Ubeyd, Musa, Mert, Abdullah Şahindere, Gökhan Altıparmak

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Goller: Lima (dk. 48), LuaLua (dk. 83), Tshibola (dk. 88) (Gençlerbirliği), Kehinde (dk. 65) (Menemenspor)

Sarı kartlar: Muhammed (Gençlerbirliği), Sinan, Cisse (Menemenspor) - İZMİR

Menemenspor küme düştü
Menemenspor küme düştü
Menemenspor küme düştü
Menemenspor küme düştü
Menemenspor küme düştü
Menemenspor küme düştü
Menemenspor küme düştü
Menemenspor küme düştü

YORUMLAR
500
Menemenspor bitime 1 maç kala resmen küme düştü Menemenspor bitime 1 maç kala resmen küme düştü Menemenspor kaderi belli olacak Menemenspor kaderi belli olacak

Gençlerbirliği, Spor Toto, Gomes, Lima, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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