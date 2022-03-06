Menemenspor rahat nefes aldı - Son Dakika
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Menemenspor rahat nefes aldı

06.03.2022 12:57
Menemenspor rahat nefes aldı

SPOR Toto 1'inci Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Nasadoge Menemenspor, Play-Off mücadelesi veren Yılport Samsunspor'u 4-2 yenerek rahat nefes aldı.

SPOR Toto 1'inci Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Nasadoge Menemenspor, Play-Off mücadelesi veren Yılport Samsunspor'u 4-2 yenerek rahat nefes aldı.

Teknik direktör Cenk Laleci, çok zorlu bir maçı kayıpsız geride bırakmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Geçen hafta evlerinde Altınordu'ya yenildiklerini hatırlatan Laleci, "Samsunspor deplasmanında belki kimse bizim kazanacağımızı düşünmüyordu. Ancak biz takım olarak galibiyete inanmıştık. Üstelik iki kez yenik duruma düştüğümüz bir deplasmandan net bir skorla kazanarak döndük. Oyuncularım yüreklerini ortaya koydu. Biz iyi bir takımız ve bunun devamını getireceğiz. Alt sıralarda çok ciddi bir yarış var. Kalan haftalar zorlu geçecek ama biz hazırız" dedi.Menemenspor gelecek hafta evinde Beypiliç Boluspor'la oynayacak.


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Samsunspor, Spor Toto, Play Off, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Menemenspor rahat nefes aldı - Son Dakika


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