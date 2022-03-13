Menemenspor'un gençleri var - Son Dakika
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Menemenspor'un gençleri var

13.03.2022 13:14
Menemenspor'un gençleri var

Spor Toto 1'inci Lig'de son olarak deplasmanda Yılport Samsunspor'u 4-2 yenen Nasadoge Menemenspor, genç futbolcuları vitrine çıkarmaya devam ediyor.

Spor Toto 1'inci Lig'de son olarak deplasmanda Yılport Samsunspor'u 4-2 yenen Nasadoge Menemenspor, genç futbolcuları vitrine çıkarmaya devam ediyor. Bu sezon kurtuluş mücadelesi veren sarı-lacivertliler hem altyapısından yetiştirdiği hem de transfer ettiği genç isimlerle ön plana çıktı. Teknik direktör Cenk Laleci, Menemenspor'un altyapısından yetiştirip profesyonel sözleşme imzaladığı 18 yaşındaki Kerem Paykoç ve İsmail Kulet, 19 yaşındaki Cem Çelik ve  21 yaşındaki Abdullah Aydın'a sürekli görev verdi.

Menemenspor, Göztepe'den kiraladığı 21 yaşındaki orta saha Batuhan Kırdaroğlu, Çaykur Rizespor'dan gelen 19 yaşındaki Anıl Yaşar ve Vanspor'dan takıma katılan 20 yaşındaki Berkan Çakır'dan da çok fayda sağladı. Kulübün hem yetiştirici hem de yarışmacı bir yapıda olduğunu belirten Laleci, "Biz gençlerimize her zaman güvendik. Takımımızda deneyimli isimler de var. Bu harmanla birlikte iyi bir yapı kuruyoruz. Altyapımızdan geçmiş dönemlerde de çok önemli isimler çıktı. Biz üretmeye de yarışmaya da devam edeceğiz" dedi.


- İzmir
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Menemenspor'da Laleci inançlı Menemenspor'da Laleci inançlı Menemenspor'da Ahmet Sağat fırtınası esiyor Menemenspor'da Ahmet Sağat fırtınası esiyor

Samsunspor, Spor Toto, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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