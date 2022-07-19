Merih Demiral'a bomba talip! Transfer için çalışmalar başladı

İtalyan devi Inter'de stoper arayışları sürüyor. La Gazetta della Sport'ta yer alan haberde, Milan Skriniar'ın Paris Saint Germain'e olası transferinde Inter'in Merih Demiral için Atalanta ile görüşme yapacağı aktarıldı.

ATALANTA BONSERVİSİNİ ALDI

Geçtiğimiz sezonu Atalanta'da kiralık olarak geçiren milli yıldızımız Merih Demiral, yeni sezon öncesinde Bergama ekibine bonservisiyle transfer oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, Merih Demiral'ın sözleşmesindeki satın alma opsiyonunun kullanıldığı belirtildi. Açıklamada, milli futbolcu için 20 milyon ödeneceği ve bunun, 4 dönemde yapılacağı ifade edildi.