İzmir doğumlu 24 yaşında ve 1.98 boyundaki forvet kariyerinde Karşıyaka Gelişim, Selçuklu Belediyesi, Semt77 Yalova ve Mersin BŞB kulüplerinde de oynadı. Bertan, Denizli ekibinde şampiyonluk yaşamıştı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Merkezefendi, Bertan'la anlaştı - Son Dakika

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