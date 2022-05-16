Merkezefendi'de Aktaş'tan teşekkür - Son Dakika
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Merkezefendi'de Aktaş'tan teşekkür

16.05.2022 12:33
Merkezefendi'de Aktaş'tan teşekkür

ING Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda son hafta da olsa kümede kalmayı başaran Yukatel Merkezefendi Belediye Basket'te Antrenör Zafer Aktaş sezonu değerlendirdi.

ING Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda son hafta da olsa kümede kalmayı başaran Yukatel Merkezefendi Belediye Basket'te Antrenör Zafer Aktaş sezonu değerlendirdi. Aktaş, "Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basketbol takımı olarak ING Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonumuzu tamamladık. Kulübümüzün uzun vadeli hedefleri doğrultusunda kadro istikrarı sağlayarak rakiplerimize göre çok daha mütevazi bir bütçeyle Galatasaray, Pınar Karşıyaka, Darüşşafaka, Bursaspor, Beşiktaş gibi çok önemli takımları mağlup edip, bunun yanında deplasmandaki Anadolu Efes ve sahamızdaki Fenerbahçe maçlarında ortaya koyduğumuz basketbol ve mücadele ile Denizli'nin ülkemiz basketbol haritasındaki yerini sağlamlaştırdığımızı düşünüyorum" dedi.

"ING Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonumuzu hedeflerimizi gerçekleştirerek tamamladığımız için çok mutluyum" diyen Zafer Aktaş, "Bu süreçte her zaman yanımızda olan ve PAÜ Spor Salonu'nu bir basketbol mabedine dönüştüren Denizli halkına, Merkezefendi Belediye Başkanımız Şeniz Doğan'a, ana sponsorumuz Yukatel ve Yusuf Karataş'a, başta Başkan Veli Deveciler, asbaşkanlarımız Veli Tefenlili ve Gökhan Gökşin olmak üzere yönetim kurulumuza ve yanımızda olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bu zorlu sezonda var gücüyle mücadele eden ve kulübümüz için elinden geleni yapmayı ne pahasına olursa olsun sürdüren tüm oyuncularımıza, teknik ve idari heyetimize emekleri için şükranlarımı sunuyorum" açıklamasını yaptı.


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Kaynak: DHA

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