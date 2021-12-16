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Merkezefendi'de Smith gitti - Son Dakika

Merkezefendi'de Smith gitti

16.12.2021 10:39
Merkezefendi'de Smith gitti

ING Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 6 mağlubiyetin ardından geçen hafta Büyükçekmece'yi yenerek düşme hattından sıyrılan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Adam Smith'le yollarını ayırdı.

ING Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 6 mağlubiyetin ardından geçen hafta Büyükçekmece'yi yenerek düşme hattından sıyrılan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Adam Smith'le yollarını ayırdı. Merkezefendi formasıyla 11 maçta 14.7 sayı, 2.3 ribaund, 3.5 asist ortalamalarıyla oynayan ABD'li guardla takım arkadaşları pasta kesip vedalaştı. Ligde 4 Aralık'taki Türk Telekom maçını Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nun çatısı fırtınada hasar gördüğü için deplasmanda oynayan Merkezefendi, cumartesi günü Darüşşafaka sınavına onarımdan geçen evinde çıkacak.


Merkezefendi'de Smith gitti
Merkezefendi'de Smith gitti

Basketbol Süper Ligi, Merkezefendi, Büyükçekmece, Adam Smith, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Merkezefendi'de Smith gitti - Son Dakika Spor


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