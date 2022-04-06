Merkezefendi'den taraftara çağrı - Son Dakika
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Merkezefendi'den taraftara çağrı

06.04.2022 11:57
Merkezefendi'den taraftara çağrı

ING Basketbol Süper Ligi'nde son 2 maçını evinde oynamasına rağmen salondan mağlubiyetle ayrılan, erteleme sınavları nedeniyle 9 Nisan Cumartesi günü Büyükçekmece, 13 Nisan Çarşamba günü de Anadolu Efes'le yine iç sahada karşılaşacak Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'te Başkan Veli...

ING Basketbol Süper Ligi'nde son 2 maçını evinde oynamasına rağmen salondan mağlubiyetle ayrılan, erteleme sınavları nedeniyle 9 Nisan Cumartesi günü Büyükçekmece, 13 Nisan Çarşamba günü de Anadolu Efes'le yine iç sahada karşılaşacak Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'te Başkan Veli Deveciler, taraftara çağrı yaptı. Ligde bitime 5 maç kala matematiksel olarak kurtuluşunu henüz ilan etmeyen Denizli temsilcisinde Veli Deveciler, alt sıralardaki rakiplerden Büyükçekmece'yle oynanacak karşılaşmanın önemine dikkat çekti.

Deveciler, "Çok önemli bir maça ev sahipliği yapacağız. Cumartesi saat 13.00'te herkesi desteğe davet ediyorum. Gündüz maçları bizim için çok zor oluyor. Maçın erken saatte olması da taraftar sayısını etkiliyor. Ancak Denizli halkından bir ricamız var. Bizi Büyükçekmece maçında yalnız bırakmasınlar. Tüm Denizli'yi maça bekliyoruz. Kazanmanın yolu birlikte geçiyor. Sahada oyuncularımızla birlikte savunma yapıp, gereken tüm desteği verelim" diye konuştu.Maçın bilet fiyatları 20 TL olarak açıklandı. Merkezefendi'nin ligde 8, Büyükçekmece'nin 7 galibiyeti var.


- Denizli
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Basketbol Süper Ligi, Büyükçekmece, Merkezefendi, Nisan, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Merkezefendi'den taraftara çağrı - Son Dakika


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