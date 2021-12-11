Merkezefendi kritik sınavda

ING Basketbol Süper Ligi'nde geçirdiği ilk sezonda üst üste 6 yenilgiyle düşme hattına demir atan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, yarın Büyükçekmece Basketbol deplasmanında galibiyet hasretine son vermeye çalışacak. Gazanfer Bilge Spor Salonu'ndaki maç, saat 18.00'de başlayacak. İç saha maçlarını oynadığı Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nun çatısı fırtınada hasar gördüğü için üst üste üçüncü deplasman sınavına çıkacak Merkezefendi, ligde 11 maçta 2 galibiyet aldı.
Kaynak: DHA
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