Merkezefendi seri peşinde

ING Basketbol Süper Ligi'nde art arda 6 mağlubiyet aldıktan sonra geçen hafta Büyükçekmece deplasmanındaki galibiyetle düşme hattından çıkan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, yarın Darüşşafaka'yı ilk kez seri yakalama hedefiyle ağırlayacak. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 15.30'da yapılacak.
Merkezefendi, ligdeki ilk sezonunda 12 maçta 3 galibiyet elde ederken, Darüşşafaka 11 maçta 8 galibiyetle üst sıralarda yer alıyor. Denizli ekibi, 4 Aralık'taki Türk Telekom maçını Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nun çatısı fırtınada hasar gördüğü için deplasmanda oynamak zorunda kalmıştı.
Kaynak: DHA
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