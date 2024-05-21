Merkür Jet Erbaaspor Final Maçına Davet Ediyor

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Merkür Jet Erbaaspor'un Pazar günü Muş 1984 Muşspor ile oynayacağı final karşılaşması öncesi Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl tüm Erbaalıları maça davet edip başlatılan kampanyaya destek istedi.

Merkür Jet Erbaaspor önceki gün Belediye Kütahyaspor'u penaltı atışlarının ardından geçip adını finale yazdırdı. Final öncesi tüm Erbaalıları Pazar günü oynanacak karşılaşmaya davet eden Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl takım için başlatılan kampanyaya iş insanı ve tüm Erbaalılardan destek istedi.

O sene bu sene olacaksa hep birlikte olacağını ifade eden Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl "Güzel bir netice aldık ancak henüz sonuca ulaşmadık. İnşallah bu Pazar günü, artık final mücadelesine çıkıyoruz. Bu aşamaya kolay gelinmedi. Bir sürü emek harcandı, teknik ekipten futbolcusuna yönetiminden, kulüp başkanına, Erbaa halkından belediyemize. Ciddi emekler harcandı. Ben özellikle teknik ekibi, futbolcularımızı tebrik ediyorum bu aşamaya geldikleri için. Destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bu aşamaya kadar ciddi bir emek harcandı. Burada hem kulüp başkanımız olsun hem bizzat yönetimdeki arkadaşlarımız ve bizler belediye olarak ciddi anlamda bir ekonomik kaynak da sağlandı. Ancak şu aşamadan itibaren biraz daha önem arz ediyor. Biz yine desteğimizi vereceğiz. Maddi olarak desteğimizi tabi ki sağlıyoruz. Şehrimizden de bu kampanyaya destek bekliyoruz. Her sene konuşuyoruz. Her takım da bir klişe olarak bu lafı söyler. O sene bu sene diye. İnşallah o sene bu sene olacaksa bizler hem belediye olarak, hem kulüp başkanımız, yönetimimiz olarak takımımızın yanındayız. Şehrimizin de, iş insanlarımızın da, vatandaşımızın da karınca kararınca özellikle iş insanlarımızdan da bir destek kampanyası bekliyoruz. Final maçına Erbaa'dan ciddi bir akım olacağını düşünüyoruz. Maça destek olacağını düşünüyoruz. Hem Pazar günü statta yalnız bırakmayalım. Hem de ekonomik olarak takımımızı yalnız bırakmayalım diyor, bitin hemşerilerimizden kampanyaya destek bekliyoruz" dedi. - TOKAT