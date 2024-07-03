Mert Günok: 'Çeyrek finale kalmak bizi mutlu ediyor' - Son Dakika
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Mert Günok: 'Çeyrek finale kalmak bizi mutlu ediyor'

Milli kaleci Mert Günok, Avusturya'yı yenerek çeyrek finale kaldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Günok, takımın iyi mücadele verdiğini ve zorlu maçlara odaklanmaları gerektiğini belirtti. Ayrıca, sakatlık konusunda sağlık ekibinin kendisine destek olduğunu ve turnuvaya devam edeceğini ifade etti.

03.07.2024 02:43
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Milli kaleci Mert Günok, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale kaldıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Mert Günok, Leipzig Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Son 8'e kaldık. Çok mutluyuz ve gururluyuz ama daha işimiz bitmedi. Bugün keyfini yaşayacağız ama çok kısa süre sonra diğer maçımıza odaklanmamız gerekiyor. Takım olarak çok iyi mücadele verdik. Zaman zaman iyi oynayamadığımız anlar oldu ama hem savunmadaki arkadaşlarımızın mücadelesiyle hem de takım olarak vermiş olduğumuz mücadeleyle bu turu atlamasını bildik." ifadelerini kullandı.

Turnuvanın bu aşamasında her maçın zor olduğunu kaydeden milli file bekçisi, "Ayaklarımızın yere sağlam basması gerekiyor. Artık bu seviyeden sonra rakip fark etmiyor. Maçların hepsi zor geçecek. Yine zor bir maç oynayacağız. Bugün organizasyon olarak çok zor bir takıma karşı oynadık. İyi bir hocaları var ve yıllardır beraber oynuyorlar. Tabii ki Hollanda maçı da zor olacak. Artık hem bu maçın verdiği öz güvenle hem de yaşadığımız sevinçle diğer maça da iyi hazırlanıp sonuna kadar gitmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Kampın başından beri ufak bir sakatlıkla uğraştığını da ifade eden Mert Günok, sağlık ekibinin bu konuda gereken tüm desteği kendisine sağladığını, bir sıkıntısının kalmadığını ve turnuvaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Mert Günok, Avusturya, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Mert Günok: 'Çeyrek finale kalmak bizi mutlu ediyor' - Son Dakika

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