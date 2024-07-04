Mert Günok: 'Sonuna kadar gitmeyi hedefliyoruz' - Son Dakika
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Spor

Mert Günok: 'Sonuna kadar gitmeyi hedefliyoruz'

A Milli Futbol Takımı'nın başarılı eldiveni Mert Günok, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finale kalmalarının sevincini yaşarken, takım olarak verdikleri mücadeleyle sonuna kadar gitmeyi hedeflediklerini söyledi. Günok, Avusturya maçında kritik kurtarışlar yaparak galibiyete katkı sağladı ve çeyrek finale yükseldi. Hollanda ile yapacakları çeyrek final maçı için herhangi bir ülkenin fark etmediğini belirten Günok, takımın özgüveniyle sonuna kadar gitmeyi hedeflediklerini ifade etti.

04.07.2024 00:12
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- Mert Günok: "Sonuna kadar gitmeyi hedefliyoruz"

LEİPZİG - 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finale kaldıkları için çok mutlu olduğunu söyleyen A Milli Futbol Takımı'nın başarılı eldiveni Mert Günok, "Takım olarak verdiğimiz mücadeleyle bu turu atlamasını bildik. Ayaklarımızın yere sağlam basması gerekiyor. İnşallah sonuna kadar gitmeyi hedefliyoruz" dedi.

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turu maçında Leipzig Stadyumu'nda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Milliler, çeyrek finalde 6 Temmuz Cumartesi günü Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda Hollanda ile mücadele edecek.

Avusturya karşısında kritik kurtarışlara imza atarak galibiyetin mimarlarından olan tecrübeli file bekçisi Mert Günok da müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Daha işimiz bitmedi"

Takım olarak güzel mücadele verdiklerini belirterek sözlerine başlayan Mert, "Çok mutluyuz, gururluyuz. Son 8'e kaldık. Daha işimiz bitmedi. Bugünün tabii ki keyfini ve sevincini yaşayacağız ama çok kısa bir süre sonra tekrar diğer maçımıza odaklanmamız gerekiyor. Takım olarak güzel mücadele verdik. Zaman zaman iyi oynayamadığımız anlar oldu ama hem savunmadaki arkadaşlarımın mücadelesiyle hem takım olarak verdiğimiz mücadeleyle bu turu atlamasını bildik. Ayaklarımızın yere sağlam basması gerekiyor. İnşallah sonuna kadar gitmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Ay-yıldızlı oyuncu, şu an herhangi bir sakatlık probleminin olmadığını da dikkat çekerek, "Kampın başından beri ufak bir sıkıntıyla uğraşıyorum. Hem hocalarımız, hem sağlık ekibimiz bu konuda bana gereken bütün desteği sağlıyorlar. O yüzden şu anda bir sıkıntı yok" şeklinde konuştu.

"Bu seviyeden sonra ülke fark etmiyor"

Çeyrek finaldeki Hollanda eşleşmesinin sorulması üzerine ise kırmızı-beyazlı futbolcu, "Bu seviyeden sonra herhangi bir ülke fark etmiyor. Hepsi zor geçecek maçların. Yine zor bir maç oynayacağız. Bugün organizasyon olarak çok zor bir takıma karşı oynadığımızı düşünüyorum. Avusturya hem iyi bir organizasyona sahip olduğu için hem yıllardır birlikte oynuyorlar hem de iyi bir hocaları var. Bugün çok zor bir maçtı. Tabii ki diğer maç da zor olacak. Bu maçın vermiş olduğu özgüven ve yaşadığımız sevinç ile beraber inşallah diğer maça da iyi bir şekilde hazırlanıp, sonuna kadar gitmeyi hedefliyoruz" cevabını verdi.

35 yaşındaki kaleci, maçın son anlarında yaptığı kurtarışı da kariyerinde ilk sıraya koyduğunu aktardı.

Kaynak: İHA

A Milli Futbol Takımı, Mert Günok, Avusturya, Hollanda, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Mert Günok: 'Sonuna kadar gitmeyi hedefliyoruz' - Son Dakika

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