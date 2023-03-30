Messi de değil Neymar da! Mbappe'nin maaşı, herkesi şaşırtıyor

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Fransız basını, Ligue 1'de en yüksek maaş alan oyuncuları araştırdı. L'Equipe'de yer alan habere göre, Fransa Ligi'nin en çok kazanan ilk 10 futbolcusu sıralandı. Aylık brüt maaş şeklinde yapılan sıralamanın tamamına PSG'nin oyuncuları damga vururken Mbappe'nin aylık kazancı dikkat çekti.

ZİRVE MBAPPE'NİN

Yapılan araştırmaya göre birinci sıradaki isim aylık brüt 6 milyon euroluk kazancıyla Kylian Mbappe olurken ikinci sırada aylık 3,675 milyon euroluk brüt maaşıyla Neymar yer aldı. Üçüncü sırada yer alan ise 3 milyon 375 milyon euro ile Lionel Messi oldu.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Kylian Mbappe, PSG ile olan sözleşmesi 2021 yılında sona ererken Real Madrid'e gitmenin kıyısından döndürülmüştü. Mbappe'nin mevcut sözleşmesinin 2025 yılında sona ereceği bilinirken sezon başına alacağı 72 milyon euroya ek bonus kazançlarının da olduğu biliniyor.

TARİHE GEÇECEK

Mbappe'nin PSG'den alacağı üç taksitte 180 milyon euroluk sadakat bonusunun yanı sıra kulüpte kaldığı 1. yıl için ekstra 70 milyon euro, 2. yıl 80 ve 3. yıl 90 milyon euro bulunuyor. Mbappe sözleşmesini 2025 yılına kadar PSG'de tamamlarsa toplam 630 milyon euroluk kazancıyla tarihe adını yazdıracak. 24 yaşındaki Fransız yıldız bu maaşıyla dünya tarihinde kulübünden en yüksek maaş alan futbolcu konumunda yer alıyor.

MBAPPE'NİN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Fransız deviyle bu sezon toplamda 33 mücadelede forma giyen Mbappe, bu mücadelelerde 31 gol atarken 8'de asist kaydetti.

İşte Ligue 1'de en yüksek aylık brüt maaş sıralaması: