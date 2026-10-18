Messi'nin adı Peru'da nesli tükenmekte olan Salvia messii bitkisine verildi - Son Dakika
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Messi'nin adı Peru'da nesli tükenmekte olan Salvia messii bitkisine verildi

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Phytotaxa dergisinin ekim ayındaki makalesine göre, Peru'nun And Dağları'nda keşfedilen ve Arjantin Milli Takımı formasını anımsatan çiçekleri bulunan bitkiye Messi'nin adı verildi. Salvia messii adlı bitkinin sınırlı coğrafyası nedeniyle neslinin tükenmekte olduğu belirtildi.

Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi'nin ismi, Peru'da nesli tükenmekte olan bir bitkiye verildi.

Botanik alanında bilimsel makaleler yayımlanan Phytotaxa dergisinin ekim ayında yer alan akademik çalışmada, Peru'nun orta ve güney kesimindeki And Dağları'nda keşfedilen bir bitkiye, Messi'ye ithafen "Salvia messii" adının verildiği belirtildi.

Bitkinin açık mavi ve beyaz renkli çiçeklerinin Arjantin Milli Takımı formasını anımsattığı ifade edildi.

Nane ve adaçayı familyasına ait söz konusu bitkinin yaklaşık 1,5 metre yüksekliğe kadar büyüyebileceği kaydedildi.

Deniz seviyesinden yaklaşık 2 bin metre yükseklikte, dağlık bölgelerdeki kayalık ve kurak yamaçlarda yetişen bitkinin, sınırlı bir coğrafyada bulunması nedeniyle neslinin tükenmekte olduğu da aktarıldı.

Kaynak: AA
Lionel MessiAnd DağlarıÇevreDünyaSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Messi'nin adı Peru'da nesli tükenmekte olan Salvia messii bitkisine verildi - Son Dakika
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