Messi'nin mutsuz sonunu Ronaldo da yaşadı: Takımı Şampiyonlar Ligi'ne veda etti - Son Dakika
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Messi'nin mutsuz sonunu Ronaldo da yaşadı: Takımı Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

16.03.2022 09:55

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Manchester United kendi sahasında Atletico Madrid'i konuk etti. İspanyol ekibi Atletico Madrid karşılaşmayı 1-0 kazandı ve çeyrek finale yükseldi. Böylece Ronaldo'nun takımı United, elenerek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi, Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda etti. Futbolseverler, Messi ve Ronaldo'yu üst üste ikinci kez Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde göremeyecek.İlk maçta evinde 1-1 berabere kaldığı Manchester United'ı deplasmanda 1-0 mağlup eden Atletico Madrid, çeyrek finale yükseldi.

Devirleri kapandı! Messi'den sonra Ronaldo da Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

LODI YIKTI

Old Trafford'da Manchester United'ı 1-0 mağlup eden Atletico Madrid, 41. dakikada Lodi'nin attığı golle zafere uzandı. İspanyol ekibi golden sonra Manchester United'ı adeta hareket ettirmedi.

Devirleri kapandı! Messi'den sonra Ronaldo da Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

KUPASIZ KAPATTI

Manchester United, üst üste 5. sezonu da kupasız kapattı. Ronaldo, 2009-10 sezonundan bu yana ilk kez bir sezonu kupa kazanamadan tamamladı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ TARİHİNE GEÇTİ

Cristiano Ronaldo kötü sonuca rağmen Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçti. Portekizli star, 15909 dakikayla Iker Casillas'ı geride bırakara Şampiyonlar Ligi tarihinde en fazla süre alan oyuncu oldu.

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Ronaldo'lu Manchester United, Devler Ligi'ne veda etti Ronaldo'lu Manchester United, Devler Ligi'ne veda etti

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Son Dakika Spor Messi'nin mutsuz sonunu Ronaldo da yaşadı: Takımı Şampiyonlar Ligi'ne veda etti - Son Dakika


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