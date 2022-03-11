Messi yakın arkadaşları tarafından eleştiri bombardımanına tutuldu: Yaptığı sahtekarlık - Son Dakika
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Messi yakın arkadaşları tarafından eleştiri bombardımanına tutuldu: Yaptığı sahtekarlık

11.03.2022 20:23

Paris Saint-Germain-Real Madrid karşılaşmasında Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi'nden elenmesi sonrası ekipte ortalıkta karıştı. Fransız devinin eski yıldızlarından Jeremy Rothen, Neymar ve Messi'yi eleştirirken, "İki maçta da iyi oynayan tek oyuncu Kylian Mbappe'ydi. Messi'nin geldiğinden beri yaptığı tek şey sahtekarlık.." sözlerine yer verdi.

Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin yankıları sürüyor. Son olarak ransız ekibinin eski futbolcusu Jeremy Rothen yaptığı açıklamada, takımın yıldızları Messi ve Neymar'ı topa tuttu.

"İKİ MAÇTA DA EN İYİ OYNAYAN TEK OYUNCU MBAPPE"

Ajansspor'da yer alan habere göre, "Ülkemizde de Ankaragücü forması giyen PSG'nin eski yıldız oyuncularından Jeremy Rothen bu elenmeden dolayı oldukça sinirli. Lionel Messi için "Sahtekar" ifadesini kullanan Rothen PSG'li oyuncuları sert bir dille eleştirde. Rothen, "Real Madrid mağlubiyeti sonrası sorumluları Messi ve Neymar'dır. Sorumluluklarını üstlenmek onlara kalmış. İki maçta da iyi oynayan tek oyuncu Kylian Mbappe'ydi. Messi'nin geldiğinden beri yaptığı tek şey sahtekarlık.." dedi.

"ADINI SÖYLEMEK BENİ ÇOK RAHATSIZ EDİYOR"

Messi'ye sahtekar diyen Rothen, Neymar'ı eleştirirken Brezilyalı yıldız için 'Diğeri' tabirini kullandı. "Diğeri de tüm topları kaybetti. Diğeri diyorum çünkü adını söylemek beni çok rahatsız ediyor. Orada olması şaka gibi. PSG'deki oyuncuların yüzde 50'sinden daha kötü. O oradayken bahane aramaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

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Paris Saint Germain, Şampiyonlar Ligi, Kylian Mbappe, Neymar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Messi yakın arkadaşları tarafından eleştiri bombardımanına tutuldu: Yaptığı sahtekarlık - Son Dakika


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