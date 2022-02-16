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Mesut Bakkal: "Altınordu galibiyetiyle önemli bir virajı aldık" - Son Dakika

Mesut Bakkal: "Altınordu galibiyetiyle önemli bir virajı aldık"

16.02.2022 22:59

- Mesut Bakkal: "Altınordu galibiyetiyle önemli bir virajı aldık" Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal: "Denizlispor taraftarı olduğu sürece kazanamayacağımız maç yok" Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Altınordu galibiyetinin ardından, "Altınordu galibiyetiyle önemli bir virajı...

- Mesut Bakkal: "Altınordu galibiyetiyle önemli bir virajı aldık"

Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal:

"Denizlispor taraftarı olduğu sürece kazanamayacağımız maç yok"

DENİZLİ - Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Altınordu galibiyetinin ardından, "Altınordu galibiyetiyle önemli bir virajı aldık" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Denizlispor evinde ağırladığı Altınordu'yu 1-0 yendi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, önemli bir virajı geçirdiklerini ve ikinci yarıda oynana oyundan çok memnun olduğunu dile getirdi. Takıma inandığı için başına geçtiğini belirten Mesut Bakkal, "Geldiğimiz günden beri özellikle 3 haftalık periyotta takımın bir direnci vardı. Ortaya çıkan çocukların mücadelesi, oynama isteği artık kazanma duygusu özellikle maçın ikinci yarısında ortaya çıkınca kendi kalelerine attılar ama pozisyonlarımız da var. Özellikle maça durgun başladık. İkinci yarıda yaptığımız değişiklikler ve oyunu öne taşıma biraz daha farklı Denizlispor ortaya çıkardı. Kolay değildi tabii haftalardır galip gelemeyen takım için. İkince devrede gösterilen performans önümüzde günler için umut ve ışıktır. Altınordu galibiyetiyle önemli bir virajı aldık. Geride kalan maçlarda takımın iyi şeyler yapacağına inanıyorum. İnancım olduğu için buradaydım. İnşallah ikinci devredeki oyunları maç boyunca oynayıp puanlar toplamak istiyorum. Denizlispor taraftarı olduğu sürece kazanamayacağımız maç yok. Tüm taraftarları tribüne bekliyorum" diye konuştu.

Mesut Bakkal: Altınordu galibiyetiyle önemli bir virajı aldık
Mesut Bakkal: Altınordu galibiyetiyle önemli bir virajı aldık
Mesut Bakkal: Altınordu galibiyetiyle önemli bir virajı aldık

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Mesut Bakkal, Denizlispor, Spor Toto, Altınordu, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mesut Bakkal: 'Altınordu galibiyetiyle önemli bir virajı aldık' - Son Dakika Spor


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