Metin Diyadin: "Geriye düşmemize rağmen maçı çevirmesini bildik" - Son Dakika
Üye Girişi

Metin Diyadin: "Geriye düşmemize rağmen maçı çevirmesini bildik"

08.05.2022 18:43
Metin Diyadin: "Geriye düşmemize rağmen maçı çevirmesini bildik"

- Metin Diyadin: "Geriye düşmemize rağmen maçı çevirmesini bildik" Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakasının ardından değerlendirmelerde bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, "Geriye düşmemize rağmen maçı çevirmesini bildik.

- Metin Diyadin: "Geriye düşmemize rağmen maçı çevirmesini bildik"

ANKARA - Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakasının ardından değerlendirmelerde bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, "Geriye düşmemize rağmen maçı çevirmesini bildik. İyi bir takıma karşı oynadık ve kazandığımız için mutluyum" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında Gençlerbirliği evinde konuk ettiği B.B. Erzurumspor'u 2-1 mağlup etti. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Gençlerbirliği Teknik Direktörü Diyadin, "Tabii kritik son 3 haftaya girerken bu ligde ilk kez alt taraflar için baraj puanı yükseldi. Enteresan bir lig oluyor. Kendi evimizde maçı kazanmak durumundaydık. Rakiplerin birçoğunun kazanacağını düşünüyorduk. Geriye düşmemize rağmen maçı çevirmesini bildik. İyi bir takıma karşı oynadık ve kazandığımız için mutluyum. Bu ligde her şey olabilir, her şeye gebe bir lig. Onun için tertemiz bir şekilde bu ligden kurtulmak istiyoruz. Önümüzde kazanacağımız bir maç bizi bu zorlu yılımızda mutlu edeceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

YORUMLAR
500
Apple'a rağmen: Fortnite, iPhone'a geri döndü Apple'a rağmen: Fortnite, iPhone'a geri döndü Başarılı fotoğrafçı Çevirme, ünlü oyuncu Elles ile yaptığı moda çekimiyle dikkatleri üzerine çekti Başarılı fotoğrafçı Çevirme, ünlü oyuncu Elles ile yaptığı moda çekimiyle dikkatleri üzerine çekti

Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Metin Diyadin: 'Geriye düşmemize rağmen maçı çevirmesini bildik' - Son Dakika


Son Dakika
19:01 Muhtar, köyünün elektriği kesilince direğe tırmanıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
18:52 1. Lig maçları tamamlandı! 9 karşılaşmada birbirinden kritik sonuçlar alındı
14:48 Sinem Kobal'dan karnı burnunda "Anneler Günü" paylaşımı
18:35 TBMM Plan- Bütçe Komisyonu Başkanından asgari ücret açıklaması: Hükümetimiz ücretleri enflasyona ezdirmedi
18:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan duygusal 'Anneler Günü' paylaşımı'!
18:09 İETT şoförü ve yolcu arasında kavga yaşandı! Yumruklar havada uçuştu
18:04 Beşiktaş-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu
18:03 Melih Gökçek'in "Ümit Özdağ eğitilmiş biri" sözlerine Özdağ'dan yanıt geldi: Benim karşıma çakarsan seni perişan ederim
17:56 Trabzonspor taraftarları Yenikapı'da şampiyonluğu kutladı! Birçok sanatçı sahne aldı
17:50 Çavuşoğlu'nun bozkurt hareketine tepki geldi! Diplomat atamasında Türkiye'ye engel koyup, Ermenistan'a onay verdiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2022 19:09:45. #1.13#
SON DAKİKA: Metin Diyadin: "Geriye düşmemize rağmen maçı çevirmesini bildik" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement