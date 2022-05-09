Metin Diyadin: "Geriye düşmemize rağmen maçı çevirmesini bildik" - Son Dakika
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Metin Diyadin: "Geriye düşmemize rağmen maçı çevirmesini bildik"

09.05.2022 00:57
Metin Diyadin: "Geriye düşmemize rağmen maçı çevirmesini bildik"

Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakasının ardından değerlendirmelerde bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, "Geriye düşmemize rağmen maçı çevirmesini bildik.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakasının ardından değerlendirmelerde bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, "Geriye düşmemize rağmen maçı çevirmesini bildik. İyi bir takıma karşı oynadık ve kazandığımız için mutluyum" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında Gençlerbirliği evinde konuk ettiği B.B. Erzurumspor'u 2-1 mağlup etti. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Gençlerbirliği Teknik Direktörü Diyadin, "Tabii kritik son 3 haftaya girerken bu ligde ilk kez alt taraflar için baraj puanı yükseldi. Enteresan bir lig oluyor. Kendi evimizde maçı kazanmak durumundaydık. Rakiplerin birçoğunun kazanacağını düşünüyorduk. Geriye düşmemize rağmen maçı çevirmesini bildik. İyi bir takıma karşı oynadık ve kazandığımız için mutluyum. Bu ligde her şey olabilir, her şeye gebe bir lig. Onun için tertemiz bir şekilde bu ligden kurtulmak istiyoruz. Önümüzde kazanacağımız bir maç bizi bu zorlu yılımızda mutlu edeceğini düşünüyoruz" diye konuştu. - ANKARA

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Erzurumspor Kulübü, Gençlerbirliği, Metin Diyadin, Spor Toto, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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