Metin Diyadin: "İlk yarı çok kötü oynadık" - Son Dakika
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Metin Diyadin: "İlk yarı çok kötü oynadık"

15.04.2022 19:07
Metin Diyadin: "İlk yarı çok kötü oynadık"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, Tuzlaspor müsabakasında ilk yarı kötü bir oyun sergilediklerini ifade etti.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, Tuzlaspor müsabakasında ilk yarı kötü bir oyun sergilediklerini ifade etti.

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Gençlerbirliği deplasmanda karşılaştığı Tuzlaspor'a 4-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Diyadin ilk yarı çok kötü bir oyun sergilediklerini ifade ederek, "Haftalar sonra çok önemli maçta mağlubiyetin dışında ilk yarı kötü oynadık. Çok farklı geri düştük. İlk defa karşılaştığım bir şey. Üzgünüz. İlk yarı çok kötü oynadık. Mağlup duruma düştük. Fazla söylenecek bir şey yok" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Metin Diyadin: "İlk yarı çok kötü oynadık" - Son Dakika
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