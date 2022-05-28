TFF Merkez Hakem Kurulu hakem gelişim çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

TFF Merkez Hakem Kurulu hakem gelişim çalışmaları sürüyor

28.05.2022 11:43
TFF Merkez Hakem Kurulu hakem gelişim çalışmaları sürüyor

Merkez Hakem Kurulu (MHK) hakem gelişim programları çerçevesinde planlanan mentorluk çalışmaları devam ediyor.

Merkez Hakem Kurulu (MHK) hakem gelişim programları çerçevesinde planlanan mentorluk çalışmaları devam ediyor.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, gelişim programı çerçevesinde UEFA ve FIFA eğitimcisi Jorn West Larsen, MHK tarafından yapılan planlama dahilinde geçtiğimiz hafta oynanan müsabakalarda görev yapan üç hakemi izledi.

Çalışmalar kapsamında, Atilla Karaoğlan Medipol Başakşehir- Trabzonspor maçında, Adem Cinek Adana Demirspor-Göztepe karşılaşmasında ve Oğuzhan Çakır Artvin Hopaspor-Arnavutköy Belediyespor müsabakasında izlendi.

Müsabakaların ardından yapılan detaylı maç analizi toplantılarında maçların görüntüleri üzerinden modern hakemlik teknikleri ile ilgili detaylı örneklemeler yapılarak, hakemlerin daha önceki performanslarıyla gelişimleri karşılaştırıldı.

YORUMLAR
500
İnönü'de 'sürdürülebilir gelişim planı' için çalışmalar sürüyor İnönü'de 'sürdürülebilir gelişim planı' için çalışmalar sürüyor Sultandağı Kent Meydanı yapım çalışmaları sürüyor Sultandağı Kent Meydanı yapım çalışmaları sürüyor
Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF Merkez Hakem Kurulu hakem gelişim çalışmaları sürüyor - Son Dakika


Son Dakika
14:23 Rus ordusu, Ukrayna'daki Krasniy Liman şehrini kontrol altına aldı
14:20 7 bin yıllık tohum çiftçinin yüzünü güldürdü: Buğday sorunu kalmayacak
14:17 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Van ziyaretlerine devam ediyor! Erdoğan'a seslendi: Bu memlekette 'Açlık yok' diyen gelsin görsün
14:13 Denizli'de sıcak hava asfalt eritti! Yerli halk tedirgin: Ağustos ayında ne olacak kim bilir?
14:10 Avrupa Karate Şampiyonası'nda büyük başarı! Milli sporcular Erman Eltemur ve kardeşi Eda Eltemur altın madalya kazandı
13:51 Camdaki Kız'ın Hayri'si oyuncu Cihangir Ceyhan, karın kası şovu yaptı!
13:39 Bu yaz yaşanabilecek orman yangınları için önlemler alındı! Geçen sene 3 olan uçak sayısı bu yıl 20'ye, 39 olan helikopter sayısı 55'e yükseltildi
13:23 Hayaller kır düğünü, gerçekler halı saha! Hayal kırıklığına uğrayan çift mahkemeye başvurup 30 bin TL kazandı
12:37 Pençe-Kilit operasyon bölgesinde yeni gelişme! 18 PKK'lı terörist SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi
12:20 Bakan Kurum'dan uygun fiyatlı konut projesi! Erdoğan, ağustos ayında açıklayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2022 14:56:40. #1.12#
SON DAKİKA: TFF Merkez Hakem Kurulu hakem gelişim çalışmaları sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement