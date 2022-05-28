TFF Merkez Hakem Kurulu hakem gelişim çalışmaları sürüyor

Merkez Hakem Kurulu (MHK) hakem gelişim programları çerçevesinde planlanan mentorluk çalışmaları devam ediyor.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, gelişim programı çerçevesinde UEFA ve FIFA eğitimcisi Jorn West Larsen, MHK tarafından yapılan planlama dahilinde geçtiğimiz hafta oynanan müsabakalarda görev yapan üç hakemi izledi.

Çalışmalar kapsamında, Atilla Karaoğlan Medipol Başakşehir- Trabzonspor maçında, Adem Cinek Adana Demirspor-Göztepe karşılaşmasında ve Oğuzhan Çakır Artvin Hopaspor-Arnavutköy Belediyespor müsabakasında izlendi.

Müsabakaların ardından yapılan detaylı maç analizi toplantılarında maçların görüntüleri üzerinden modern hakemlik teknikleri ile ilgili detaylı örneklemeler yapılarak, hakemlerin daha önceki performanslarıyla gelişimleri karşılaştırıldı.